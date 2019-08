Președintele Moon Jae-in: Coreea de Sud ar putea depăși economic Japonia, dacă ar colabora cu Coreea de Nord Președintele Moon Jae-in a transmis luni ca Japonia poate fi depașita economic de catre Coreea de Sud, daca statul sud-coreean ar coopera cu Coreea de Nord, în contextul tensiunilor provocate de conflictul comercial dintre cele doua națiuni, scrie Euronews.



Japonia a eliminat vineri Coreea de Sud de pe lista țarilor de încredere pentru activitatea de export, dupa ce luna trecuta a redus exporturile de materiale utilizate în producția de semiconductori. Relațiile dintre cei doi aliați ai SUA au devenit din ce în ce mai fragile din cauza unei neînțelegeri referitoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia va impune restricții în ceea ce privește exporturile catre Coreea de Sud, din cauza diminuarii încrederii între cele doua state, scrie AP News. Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei a declarat ca va scoate Coreea de Sud de pe lista "națiunilor albe",…

- Un puternic cutremur s-a produs in nord-vestul Japoniei. Seismul a provocat un tsunami de mici dimensiuni și pene de curent. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 a durat circa 20 de secunde si a provocat o alunecare de teren care a afectat o sosea, potrivit postului public NHK, citat de Agerpres. Seismul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este îngrijorata de cooperarea militara între Tokyo și Washington, însa respecta dreptul Japoniei de a se apara în orice mod considera adecvat, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Liderul de…

- "Imi pare rau pentru Theresa. O apreciez enorm", a declarat Trump pe peluza Casei Albe, inainte de a pleca intr-o deplasare in Japonia."Ea a muncit din greu, este foarte puternica", a adaugat Trump, care totusi in ultimele luni nu s-a ferit sa critice modul in care Theresa May a gestionat…

- Micul oraș Seki, ascuns in munții centrali ai Japoniei, ascunde o bogata istorie legata de sabiile samurailor, care dateaza inca din secolul al XIII-lea. Astazi, descendenții maeștrilor japonezi ai acelor vremuri sunt mandri sa iși puna meșteșugul invațat de la stramoșii lor in slujba frumuseții, ingloband…

- Economia zonei euro se va redresa in semestrul doi din 2019, deschizand calea spre normalizarea politicii monetare, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Austriei, Ewald Nowotny, si, totodata, unul dintre cei mai experimentati membri ai Consiliului guvernatorilor BCE. Într-un interviu acordat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, alaturi de șefi de stat și de guvern din mai multe țari, a fost invitat la ceremonia de încoronare a împaratului Naruhito al Japoniei, eveniment programat pentru luna octombrie, a anunțat vineri ambasada nipona la Moscova, informeaza agenția de știri…

- Biegun se afla la Tokyo in cadrul vizitei intreprinse in regiune, joi el urmand sa ajunga la Seul unde se va intalni cu autoritatile sud-coreene pentru a aborda de asemenea testul de armament de sambata al Phenianului. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost prezent la respectivele exercitii…