Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a susținut ca ”daca premierul unui stat insista pe un candidat, președintele Comisiei Europene spune ca ok, sa-l propunem...”. ”Nu exista așa ceva!” i-a raspuns Denise Rifai, subliniind ca Ursula von der Leyen ar risca sa-și pice intregul cabinet de comisari in fața Parlamentului European. …

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…

- ​Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga nominalizarea Rovanei Plumb din poziția de comisar european, cât mai este timp, pentru „a nu face România de rușine la nivelul UE”.„Premierul Vasilica Viorica Dancila se afla în ceasul…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- „Pentru noi este o victorie. E o alegere care va ajuta PNL sa aiba o relație de parteneriat cu președintele CE, sa poata sa susțina interesele Romaniei. De exemplu sa creasca in buget subvențiile la hectar pentru fermierii din Romania. Sa menținem fondurile de coeziune, sa obținem un acces mai facil…

- Dancila i-a scris lui Juncker in acest sens Președintele și premierul au avut o convorbire telefonica legata de acest subiect și au convenit sa susțina varianta unui comisar interimar, in condițiile in care Corina Crețu, fostul comisar european din partea Romaniei, a devenit europarlamentar. Viorica…