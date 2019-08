Preşedintele AEP face un apel pentru găsirea de experţi electorali la alegerile prezidenţiale "Odata intrati in Corpul expertilor electorali, cetatenii au sansa de a participa la tragerile la sorti pentru toate alegerile si, din pozitia lor de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau de loctiitori ai acestora, au posibilitatea de a contribui nemijlocit la derularea unor procese electorale corecte si transparente", afirma Buica, intr-un comunicat. Sursa citata precizeaza ca, pana cel mai tarziu la data de 27 octombrie, AEP va desemna, prin tragere la sorti, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitorii acestora pentru alegerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

