- Premierul britanic Boris Johnson a acceptat oferta de a se intalni cu omologul irlandez Leo Varadkar pentru a discuta despre Brexit si despre "plasa de siguranta" (backstop, prevedere propusa de Bruxelles de a mentine deschisa frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord…

- Premierul britanic Boris Johnson va convoca alegeri anticipate in zilele urmatoare datei Brexitului, daca va pierde la o motiune de cenzura ce ar putea fi introdusa de parlamentarii care se impotrivesc deciziei sale ca pe 31 octombrie Regatul Unit sa iasa din UE, cu sau fara un acord cu Bruxelles-ul,…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul Boris Johnson si, dupa ce l-a ascultat, i-a spus ca acordul de iesire este cel mai bun si singurul posibil pentru Uniunea Europeana", a declarat Boris Johnson. "El i-a oferit de asemenea asigurari ca executivul european este pregatit…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- Fostul ministru de externe britanic c a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii Inaltei…

- O judecatoare britanica l-a citat in instanta pe fostul ministru de externe Boris Johnson, candidat la postul de prim-ministru dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia din fruntea guvernului Regatului Unit si a Partidului Conservator. El este acuzat de conduita necorespunzatoare in calitate de functionar…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…