Premieră pentru România. Primul județ complet racordat la gaze Potrivit unui comunicat al CJ Olt, o intalnire tehnica de lucru privind racordarea unor localitati la gaze naturale sau extinderea retelei existente de transport gaze a avut loc la sediul institutiei, cu participarea reprezentantilor unitatilor administrativ-teritoriale din judet si a unor reprezentanti din conducerea Transgaz.



"A fost o intalnire strict tehnica. Transgaz are, in judetul Olt, o retea de transport bine dezvoltata, ce poate conferi judetului Olt posibilitatea de a fi judet - pilot, primul din tara in care toate localitatile sa fie racordate la sistemul national de transport… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

