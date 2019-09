Prefectul judetului Giurgiu, Nina Carmen Crisu, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu a avut cunostinta despre situatia de luare de mita la Serviciul de Permise Auto din judet, in conditiile in acestia sunt subordonati "doar logistic" institutiei sale, anunța AGERPRES.

"Referitor la situatia de la permise auto trebuie sa stiti urmatorul lucru: in primul rand ei sunt subordonati Institutiei Prefectului doar logistic, din punct de vedere metodologic ei sunt subordonati Directiei pentru permise de la nivelul MAI. Regret ce s-a intamplat acolo, este un lucru care nu este…