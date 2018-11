Stiri pe aceeasi tema

- Franta este "pregatita" sa o primeasca pe pakistaneza Asia Bibi achitata de Curtea Suprema din tara sa dupa o condamnare la moarte pentru blasfemie, daca aceasta este dorinta sa, a afirmat joi Ministerul de Externe de la Paris, citat de AFP, scrie Agepres .

- Ungaria nu doreste sa 'se grabeasca inspre abisul catre care se indreapta asa-zisii progresisti', a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, raspunzand unor critici formulate de ministrul francez pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, relateaza agentia MTI. Intr-un interviu…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a lansa un atac, in fața Comisiei pentru aparare din Senat, la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pe care il acuza ca ”s-a antepronunțat” in ceea ce privește vina jandarmeriei in ceea ce privește violențele din data de 10 august. “Președintele s-a antepronunțat…

- ♦ Firmele prefera mai mult imprumuturi de la actionari si creditele externe si comerciale, in detrimentul creditelor bancare interne ♦ Creditele externe luate de companii de la institutii financiare straine si de la firmele-mama s-au majorat cu 40% in ultimul deceniu, la 36,7 mld. euro ♦ Bancile continua…

- Dorel Iacobescu este sfașiat de durere! La șase luni dupa moartea surorii lui gemene, Aimee Iacobescu, barbatul trece printr-o alta perioada grea. Suferința lui a fost dublata de decesul mamei lor, care a avut loc pe 4 august. Dorel Iacobescu este stabilit la Paris și se simte singur. Dupa moartea lui…

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, in calitate de primar general al Capitalei, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare. Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca edilul Bucurestiului a primit o citatie pentru…

- ISIS a revendicat un atac comis in Franța, joi dimineața, de un barbat care și-a injunghiat soția și fiica. In ciuda revendicarii gruparii Stat islamic, parchetul antiterorist francez nu a fost sesizat, incidentul nefiind tratat ca un atentat terorist, scriu agențiile de presa. Doua femei au fost injunghiate…