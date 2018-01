Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost admis la Oxford, la o specializare a carei rata de acceptare este sub 10%, „Computer Science”. Radu Zevri, unul dintre elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate…

- Un elev din Constanta a fost admis la una dintre cele mai prestigioase universitati din lume, Universitatea Oxford, din Marea Britanie, unde rata de acceptare la specializarea aleasa de el, "Computer Science", este de sub 10 procente, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproximativ 100 de elevi si profesori de la Colegiul Tehnic de Marina ”Alexandru Ioan Cuza” din Constanta, dar si parinti, au protestat, luni, nemultumiti fiind de faptul ca acestia ar putea fi mutati intr-o alta cladire, dupa reinfiintarea Liceului Militar de Marina.

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare. "Au…

- "Un apartament in acest complex costa intre 350.000 și 500.000 de euro. Chiar daca prețul unei reședințe din acest paradis imobiliar inalțat pe malul marii este și de 10 ori mai mare decat prețul unui apartament din Constanța, imobilele din complexul Caelia, care ajung și la 230 mp, și-au gasit repede…

- BERBEC – Horoscop saptamanal 7 – 13 ianuarie 2018 – BERBEC. Va fi o saptamana activa in care vor pune accentul pe ideea de daruire, dar și pe aceea de a sti cum sa primeasca, felul in care ne implicam in relații semnificative. Exceptand ziua de vineri, 12 ianuarie, cand atmosfera se tensioneaza brusc…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, avand avantaj persoanele cu experienta in agricultura si cele care cunosc una dintre limbile engleza, spaniola sau portugheza.…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…

- Campulung, 13 decembrie 2017 – Elevii de la Școala Gimnaziala Nanu Muscel din Campulung și Școala Gimnaziala Petre Țuțea din Boteni se bucura incepand cu luna noiembrie de cate un laborator de informatica modern, ce le ofera posibilitatea de a obține rezultate deosebite in școala, precum și la concursurile…

- Potrivit reprezentantilor OPC Constanta, patiseria functiona in zona Pietei Grivitei din municipiul Constanta fara avize si neavand un punct de lucru declarat. Desi nu detinea acte, firma isi comercializa produsele prin magazine aflate in intreg judetul. Comisarii OPC au sanctionat societatea…

- Peste 100 de elevi din șase județe au participat sambata, 9 decembrie, la cea de-a patra ediție a concursului de matematica ,,Mens Sana…”, acesta fiind organizat de catre Colegiul Național ,,Avram Iancu” Campeni, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca și Constantin Raiu din localitate, in calitate de finanțator.…

- Elevii de clasa a II-a sunt îndemnați sa închida un șoricel într-un borcan și sa-l priveasca cum se stinge. Totul este prezentat în auxiliar "Matematica si Explorarea mediului",

- Elevii de clasa a II-a sunt indemnati de autorii unui auxiliar scolar sa inchida un soricel intr-un borcan si sa-l lase fara apa si hrana. Editura care a publicat auxiliarul sustine ca acesta a fost trimis spre avizare la Ministerul Educatiei. Experimentul sinistru din auxiliar a fost descoperit de…

- In loc sa insanatosim companiile de stat din domeniu, sa le asiguram minerilor conditii de munca sigure si sa investim, apoi, in noi tehnologii ca sa salvam cat se poate de mult din minerit, noi am furat in draci mineritul din tara noastra.La asta ne pricepem cel mai bine, asta facem. Accidentele de…

- Sorina Andrei, eleva in clasa a 11-a, și Radu Zevri, elev in clasa a 12-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din Constanta, au obținut punctajul maxim, de 800 de puncte, la probele susținute in cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). Radu și Sorina, elevi olimpici in sistemul…

- Sorina Andrei, eleva in clasa a 11-a, si Radu Zevri, elev in clasa a 12-a la Liceul Teoretic International de Informatica din Constanta, au obtinut punctajul maxim, de 800 de puncte, la probele sustinute in cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). Cei doi sunt olimpici la noi si au reusit sa…

- Doi elevi ai Liceului Teoretic Internațional de Informatica din Constanța, Sorina Andrei și Radu Zevri, au obținut punctaj maxim la bacalaureatul american, atât la matematica, câr și la fizica. Cei doi s-au pregatit doar o saptamâna pentru fiecare disciplina. Sorina Andrei,…

- Sorina Andrei, eleva in clasa a 11-a, si Radu Zevri, elev in clasa a 12-a la Liceul Teoretic International de Informatica din Constanta, au obtinut punctajul maxim, de 800 de puncte, la probele sustinute in cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). Radu si Sorina, elevi olimpici…

- Un numar de 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), scrie news.ro.Astfel,…

- Potrivit unitatii de invatamant, Sorina Andrei, eleva in clasa a XI-a, si Radu Zevri, elev in clasa a XII-a la Liceul Teoretic International de Informatica au obtinut punctajul maxim de 800 de puncte la probele sustinute in cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). Radu Zevri a sustinut…

- Mijlocasul de banda al CFR-ului este cel mai decisiv om din atacul liderului. Are 7 pase decisive, 3 golul si 2 penalty-uri obtinute. Deac, cel care in meciul cu Dinamo a dat o pasa de gol si a scos penalty-ul din care s-a facut 2-0, povesteste cum o munca suplimentara de 7 ani l-a facut titular in…

- Companii straine și romanești, in special din IT și outsourcing s-au reunit, recent, la București, la conferința anuala a ABSL Romania, Asociația liderilor din domeniul serviciilor pentru afaceri. Catalin Iorgulescu, vicepreședinte al ABSL Romania, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca decizia Guvernului…

- Școala Gimnaziala Chiojdeni se numara printre cele 20 de unitați școlare din mediul rural in care se implementeaza programul „Digitaliada”. Programul este derulat de fundația Orange, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, fiind lansat ca proiect pilot in anul școlar 2016-2017 și implementat…

- Elevii care au reprezentat Salajul la Concursul Interjudetean de Matematica “Argument”, ce a avut loc in perioada 10-11 noiembrie 2017, la Baia Mare, a obtinute rezultate notabile. Astfel, Cotor Andrei și Cipleu Iulia, clasa a IX–a (profesor indrumator Lucaciu Simona), au obținut fiecare Mențiune speciala.…

- Peste 16.000 de cazuri de copii ramasi singuri acasa fara parinti, acestia cautandu si locuri de munca peste hotare, sunt inregistrate in sud estul tarii noastre, releva un raport prezentat ieri, la Constanta, de Organizatia Salvati Copiii, in cadrul dezbaterii Protectia copiilor ai caror parinti sunt…

- pecialiștii in Educație spun ca exact opusul uniformizarii, adica educația personalizata, a dat cele mai bune rezultate. O forma de uniformizare s-a produs deja in școlile din Romania, chiar daca au existat manuale alternative și elevii nu au fost oblligați sa poarte o uniforma unica pentru toata țara.…

- „Nimic nu poate opri omul cu o atitudine mentala corecta sa isi indeplineasca scopul. Nimic din lumea aceasta nu il poate ajuta pe omul care are o atitudine gresita.” Thomas Jefferson Dupa cum este si normal, psihologic vorbind, „atitudine” este o modalitate relativ constanta de raportare a individului…

- HARTA ofertelor de munca in Romania. Ce meserii de cauta Un numar de 26.004 locuri de munca sunt vacante la nivel national, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, în evidentele…

- Clienții eMAG au donat peste 362.000 de lei în ultimul an pentru susținerea elevilor și studenților care vor sa faca performanța, prin intermediul programului „Hai la Olimpiada!”, dezvoltat de Fundația eMAG . Peste 71.900 de comenzi plasate pe eMAG au adus o donație pentru Fundația…

- „Informam publicul calator ca astazi, 6 noiembrie 2017, in jurul orei 9:35, la trecerea unui tren de metrou pe Magistrala 2 de la Piata Victoriei 1 spre Aurel Vlaicu, s-a produs un arc electric in zona unui izolator, cu degajare minora de fum”, se arata in comunicatul emis. „Circulatia trenurilor…

- Un numar de 26.400 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti, in Prahova, in Sibiu si in Arad, iar cele mai putine locuri de munca sunt in judetele Giurgiu, Suceava si Bacau, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Astfel,…

- Documente atasate: Subiecte matematica evaluare nationala 2018 Barem corectare matematica evaluare nationala 2018 SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII-a, modelele de subiecte au fost construite in funcție de urmatoarele cerinte: claritate,…

- Andreas Casapu, elev in clasa a XII-a la Liceul Teoretic International de Informatica din Constanta, a sustinut testele SAT (Scholastic Assessment Test) la Matematica 2 si la Fizica, obtinand la ambele discipline punctajul maxim - 800.

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 31.177 locuri de munca, în data de 30 Octombrie 2017.Cele mai multe locuri de munca sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de Prahova, Sibiu,…

- Elevii din clasele din invațamantul primar, dar și de la grupele din invațamantul preșcolar, sunt in vacanța in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie. Astfel, cei mici au luat o pauza de la cursuri și se bucura de zile libere pentru joaca. Pentru ca siguranța lor este importanta, asigurați-va ca aceștia…

- Al treilea eveniment marcat de catre elevii Colegiului Național „Al. I. Cuza” in cadrul Saptamanii mondiale a educației media „UNESCO Global Mil Week”, a avut loc vineri, 27 octombrie, in incinta bibliotecii liceului (...), activitatea fiind coordonata de catre domnii profesori Gabriela Obodariu…

- Andreas Casapu, elev in clasa a XII a, Liceul Teoretic International de Informatica, a sustinut testele SAT Scholastic Assessment Test la disciplinele Matematica 2 si Fizica, obtinand la ambele discipline un punctaj de 800, nota perfecta, completa, si un mare punct in favoarea lui in scrisorile de aplicatie…

- Un elev din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din Constanța, premiat la multe olimpiade de informatica, a obținut punctaje maxime la matematica și fizica, materii ale testului Scholastic Assessment Test (SAT), echivalentul american al examenului de bacalaureat. Potrivit…

- Potrivit reprezentantilor liceului din Constanta, Andreas Casapu a sustinut testele SAT la disciplinele Matematica si Fizica, obtinand la ambele discipline un punctaj de 800, „nota perfecta”, completa, acest rezultat fiind si un punct mare in favoarea lui in scrisorile de aplicatie pentru universitatile…

- De regula organizata in 12 octombrie, de Ziua Oradiei, festivitatea de premiere a elevilor cu rezultate in anul scolar 2016 – 2017, la olimpiadele școlare organizate de Ministerul Educației Naționale a avut loc ieri, in deschiderea sedintei ordinare a Consiliului local. „Premierea a ramas…

- Luni 30 octombrie si miercuri 01 noiembrie 2017, se va desfasura la Liceul "Ovidius" Constanta editia a IX a a scolii de afaceri pentru elevi.La activitate vor participa 150 de elevi selectati in functie de rezultatele la disciplinele economice si de interesul lor pentru problematica antreprenoriatului…

- Articolul publicat in editia online de ieri a ziarului „Cuget Liber”, referitoare la situatia incredibila de la CSS 1 Constanta, institutie care are in dotare un microbuz Ford nou-nout, dar care e tras pe dreapta inca din iunie 2016, a generat o serie de comentarii. Cele mai multe dintre ele fac referire…

- Elevii de clasa a V-a pasionați de matematica și informatica se pot inscrie la Centrul de excelența. Elevii se pot inscrie completand un formular, disponibil pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ), http://isjvn.vn.edu.ro/, secțiunea noutați. Potrivit profesoarei Cornelia…

- CFR Calatori vine si in acest an scolar in intampinarea copiilor si cadrelor didactice care doresc sa cunoasca domeniul feroviar prin programului educational "Scoala Altfel". Pentru a patra editie a "Scolii Altfel... in TREN", angajatii Sucursalelor CFR Calatori Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj,…