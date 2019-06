Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania devine de marti oficial membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, "un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene - social-democrate si liberale", a declarat duminica liderul formatiunii, Victor Ponta, acesta spunand ca USR s-a comportat ca PSD și ca are…

- PRO Romania devine de marti oficial membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, "un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene - social-democrate si liberale", a declarat liderul formatiunii, Victor Ponta. "PRO Romania s-a format cu niste oamenii politici social-democrati…

- ''Fiind in Parlamentul European, m-am intalnit cu o parte dintre foștii mei colegi de la PSD, o parte dintre cei de la PNL și cei de la USR. Am discutat și ce se va intreba acasa. Nu e nimic anormal in Parlamentul European. La cafenelele din interior se poarta cele mai multe discuții politice.…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, va sustine o conferinta de presa duminica, 19 mai, in incinta Melody Bar din statiunea Mamaia.Aici se va desfasura intalnirea cu membrii partidului PRO Romania. Victor Ponta va fi insotit de comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu si Mihai Tudose.…

- Autor: Petru ROMOȘAN CNSAS a descoperit foarte recent ca numitul Traian Basescu ar fi colaborat cu Securitatea si ca ar fi facut chiar politie politica, ca ar fi facut mult rau cu turnatoriile sale. E vorba de acelasi Traian Basescu pe care, ha, ha, ha, Mircea Dinescu (nepotul tovarasului prim-secretar…

- V. S. “Lista candidaților Pro Romania la alegerile europarlamentare din 26 mai include pe locuri eligibile trei foști premieri și un comisar european, ceea ce demonstreaza ca mergem in fața electoratului cu o echipa de oameni care știu sa promoveze interesele Romaniei in Parlamentul European și in fața…

- PRO Romania propune o lista care imbina experiența și performanțele comisarului european Corina Crețu și a trei foști premieri – Victor Ponta, Mihai Tudose și Iurie Leanca, cu ambiția și entuziasmul unor tineri precum Geanina Pușcașu, Gabriela Podașca, Ioana Petrescu, Cristian Cosmin sau Mihai Sturzu.…

- Deputatul de Hunedoara, Petru-Sorin MARICA, a semnat, marti, adeziunea la PRO Romania. Social-democratii mai pierd un parlamentar, iar grupul lui Victor Ponta numara 21 de alesi, la Camera Deputatilor. Marica a transmis, printr-un comunicat oficial, ca plecarea de la PSD are ca motivatie "dorința de…