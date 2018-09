Pompierii, Poliția și SMURD, mobilizați la Intim. O femeie amenință că se sinucide Pompierii au fost trimiși la fața locului la solicitarea echipajului de Poliție. Ulterior sosirii forțelor de intervenție, femeia a aruncat cu sticle, pachete de faina și ciocolata de pe geamul apartamentului sau situat la etajul șase. Echipajul de Poliție a urcat in bloc, la apartamentul femeii pentru a sta de vorba cu ea și a lua masurile necesare. Intr-un final femeia a fost imobilizata de forțele de ordine, dupa ce pompierii au forțat ușa de acces in apartament. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

