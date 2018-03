Poliţiştii anunţă proteste mâine, în Bucureşti Politistii anunta proteste maine, in Bucuresti Câteva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, ieri, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian Surugiu. Iulian Surugiu: "Ne dorim sa avem o politie dreapta, corecta, sa avem conditii de lucru decente, sa avem posturi de politie care sa fie si functionale. Ne dorim sa avem echipamente performante, ne dorim sa avem legi bune, atât pentru cetatean, cât si pentru politist,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, astazi, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian Surugiu. Iulian Surugiu: Ne dorim sa avem o politie dreapta,…

- Ceci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, picheteaza joi Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare. Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, picheteaza joi Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare. Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana",…

- In ultimul an, mai multi politisti din tara au murit fiind atacati nu doar pe strada, ci chiar si in sediile de politie, ajungandu-se chiar pana la incendierea masinilor… iar salariile lor nu sunt mai mari decat cele primite de muncitorii necalificati!Desi adesea isi pun viata in pericol, politistii…

- Angajații Ministerului Tineretului și Sprotului, precum și cei ai Direcțiilor Județene pentru Tineret și Sport au intrat in greva japoneza ca urmare a nemulțumirilor legate de salarizare. Sindicatul Național Sport și Tineret a anunțat ca angajații pe care ii reprezinta au intrat in greva japoneza. Sindicaliștii…

- CE a propus infiintarea Autoritatii Europene a Muncii România are o noua sansa de a gazdui o agentie europeana, dupa ce Comisia Europeana a propus astazi înfiintarea unei Autoritati Europene a Muncii, care ar putea fi creata anul viitor. Sefa reprezentantei Comisiei Europene…

- Sindicalistii anunta proteste la penitenciare pana la blocarea activitatii Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, afirma ca, saptamâna viitoare, vor începe actiuni de protest la penitenciarele din tara, iar activitatea…

- "S-au stabilit actiunile pe care le vom urma. Pe 20, 22, 27 si 29, luna aceasta, vom avea pichetari la cele trei ministere, Munca, Sanatate si Finante. Incepand de maine (marti n.r.) vom strange semnaturi in vederea declansarii unei greve generale, iar cand vom avea destule semnaturi stranse, vom…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Virusul gripei face inca sase victime Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat alte sase decese din cauza virurului gripal. Este vorba de patru femei cu vârsta cuprinsa între 46 si 70 de ani. Acestea erau din Bucuresti, judetul Sibiu…

- Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, judecat la Inalta Curte de Casatie Fostul sef al SRI Virgil Magureanu, la o înfatisare în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, Bucuresti, februarie 2018. Foto: Diana Surdu. Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 este judecat, începând…

- Selectia Nationala Eurovision are loc duminica seara, la Sighisoara Cea de-a cincea etapa preliminara si ultima a Selectiei Nationale Eurovision are loc în aceasta seara, la Sighisoara. TVR, organizatoarea concursului, promite ca vom asista la un spectacol de lumini si grafica, realizat…

- Politistii sunt gata sa iasa in strada intrucat castiga mai putini bani de la trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Sindicalistii din Politie vor refuza sa mai faca si ore suplimentare!

- Sindicatul National al Agentilor de Politie a reactionat, joi, la declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan, aratand ca mai exista „salarii de mizerie” pentru politisti, in conditiile in care majorarile anterioare au fost nesemnificative.

- Sindicatul National al Agentilor de Politie comenteaza, joi, ultimele declaratii ale ministrului de Interne, Carmen Dan, aratand ca mai exista ”salarii de mizerie” pentru politisti, in conditiile in care majorarile anterioare au fost nesemnificative. Sindicalistii spun ca nu incurajeaza inactivitatea,…

- Membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sunt de parere ca Executivul de la Bucuresti are restante in fata angajatilor din educatie, motiv pentru care au in plan declansarea de proteste in perioada urmatoare. Pe lista nemultumirilor se afla: discriminarile din salarizarea…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, face precizari Ministrul de interne, Carmen Dan, a venit cu precizari dupa ce politistii s-au plâns ca li s-au taiat sporurile si ca din lipsa de personal, nu-si vor mai putea face datoria în afara orelor de program. Ministrul a declarat…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- „Jandarmeria, alta prioritate care nu a aparut acum, de a dota aceasta arma importanta a Ministerului cu mijloace si echipamente de interventie, pentru ca ei sunt foarte solicitati”, a declarat Carmen Dan și a precizat ca un alt obiectiv al sau este reformarea Poliției. Intrebata ce reactie a avut…

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia, conform News.ro . Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze…

- Omul de afaceri Nelu Iordache, prezent vineri la DNA, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar de coruptie, sustine ca nu o cunoaste personal pe ambasadoarea Olandei la Bucuresti. Reactia, dupa ce Stella Ronner-Grubacic a fost fotografiata la masa cu Nelu Iordache, de Revelion. Citeste si:…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie acuza un "cartel al sefilor" la Politia Capitalei, avertizand ca posturile sunt ocupate aproape exclusiv prin imputerniciri, nu scoase la concurs, si ca imputernicirile si examenele sunt sustinute pe "acelasi algoritm: pile, relatii, nepotisme, obedienta"

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu un nou indemn la calm si responsabilitate, in contextul scandalului intern din PSD. Firea sustine ca trebuie lasate luptele interne deoparte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Sindicaliștii din Poliție, apel catre premierul Mihai Tudose. Sindicalistii din Politie ii cer premierului Mihai Tudose sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, zilele acestea. Sindicatul National al Agentilor de Politie (SNAP), condus de Iulian Surugiu (președinte), a transmis…

- Sindicalistii din Politie fac apel la premierul Mihai Tudose sa puna capat jocurilor politice si anchetei care-l vizeaza pe politistul pedofil, dorind ca vinovatii sa fie trasi la raspundere, iar conflictul izbucnit in Ministerul de Interne sa fie stins.

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, relateaza Digi 24. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Politia Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul."Sindicatul National al Agentilor de…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie a facut un apel catre premierul Mihai Tudose, caruia ii cer sa puna capat jocurilor politice. Sindicaliștii mai spun ca ar vrea sa-și aleaga conducerea democratic.

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului s ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Poliția Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul.

- Autoritatile de la Bucuresti in sprijinul comunitatii de romani din Pedrera O delegatie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni se deplaseaza de urgenta în Sevillia, în Spania, pentru a fi sprijini comunitatea de români din teritoriu, în urma incidentului…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Computere tomografice si RMN-uri pentru 33 de spitale din tara Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Echipamente medicale perfomante vor intra în dotarea mai multor spitale judetene si din capitala. Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a semnat, astazi,…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca anul acesta vor fi angajați mii de polițiști și se vor face achiziții masive pentru Jandarmerie. Sindicaliștii nu sunt, insa, prea optimiști in...