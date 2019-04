Poliția a făcut PRĂPĂD în ziua de Paște! A împărțit amenzi fără milă Politistii au intervenit in prima zi de Paste, pe 28 aprilie, la 2.435 de evenimente, pentru a oferi ajutor celor aflati in nevoie sau pentru a mentine linistea si ordinea publica. Cea mai mare parte a acestora, respectiv 2.049, au fost sesizate prin 112. Conform IGPR, oamenii legii au actionat in sistem integrat, alaturi de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru siguranta cetatenilor si linistea comunitatilor. Astfel, au fost constatate 653 de infractiuni, 88 de persoane fiind surprinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 3 persoane urmarite national sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

