PNL vrea curățenie de toamnă la TVR și la radioul public: va sesiza Curtea de Conturi Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a declarat, marți, ca PNL va sesiza Curtea de Conturi pentru analizarea rapoartelor de activitate a celor doua instituții media naționale, respectiv radioul și televiziunea publica, anunța MEDIAFAX. ”Va informez ca astazi (marți - nr.) in calitatea de președinte al Comisiei pentru cultura din Camera Deputaților, vom sesiza Curtea de Conturi vizavi de aceste aspecte cu care noi am fost sesizați. Totodata, va informam ca aceasta sesizare pe care noi astazi o vom depune la biroul executiv a mai fost depusa de comisia pentru cultura din Camera Deputaților… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

