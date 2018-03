Stiri pe aceeasi tema

- PNL este singura formatiune care poate sa schimbe destinul Romaniei si trebuie sa guverneze, a declarat duminica deputata Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al partidului, care a anuntat ca liberalii vor depune si in actuala sesiune parlamentara o motiune de cenzura la adresa Guvernului. "As dori ca…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- "Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie. Sa nu uitam asta. Atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, (...) in aceste situatii pierdem suveranitate, independenta, demnitate, respect si nu castigam nimic. Defaimarea…

- Reuters: Liviu Dragnea este subiectul unei investigatii in Brazilia Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele Partidului Social-Democrat (PSD) si presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul României, Liviu Dragnea, este subiectul unei investigatii derulate în…

- "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele grave catre care Romania se indreapta sub actuala guvernare PSD-ALDE. Loviturile aduse luptei anti-coruptie si masurile care afecteaza independenta justitiei dau Romania puternic…

- Infractiunile comise in sir de un cantaret roman si care i-au adus nu mai putin de cinci condamnari, risca sa il duca pe acesta in puscarie. Cantaretul Raoul s-a ales cu un nou dosar, pentru aceeasi fapta penala.

- Mai multi parlamentari romani, de la toate partidele, au initiat un proiect de lege care prevede anularea orei de vara in Romania. Pe modelul Parlamentului European… Autorii legii initiate in Parlamentul Romaniei amintesc faptul ca ora de vara a fost introdusa prima data in 1916, dupa Primul Razboi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, marti, ca liberalii nu au hotarat inca daca sa sustina motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Justitiei. Aceasta a spus ca exista o retinere in „a-i oferi acestui pseudo-ministru” „care a facut Romania de rusine in intreaga UE”, sanse…

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- USR depune moțiune impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature, in urma anunțului privind cererea de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Uniunea Salvați Romania recurge la instrumentul pe care…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, la Parlament, ca liberalii vor vota impotriva infiintarii Comisiei de ancheta privind activitatea SPP, pentru ca aceasta nu are niciun temei constitutional si legal. „Biroul Executiv a luat decizia ca PNL sa se opuna Comisiei de ancheta privind activitatea…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat, vineri, ca impactul masurilor fiscale luate in ultimul an de PSD-ALDE a adus "o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri" si s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga Uniune Europeana". "Impactul…

- Lideri ai PNL au reacționat azi, dupa ce ministrul Muncii a dat explicații privind salariile. Lia Olguța Vasilescu a ținut o conferința de presa, dupa ce sindicaliștii și mai multe categorii de bugetari au reclamat scaderi ale salariilor in luna februarie, dupa intrarea in

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Clipe teribile in Parlamentul Romaniei chiar la investirea Guvernului Viorica Dancila. Liderul parlamentarului minoritaților, Varujan Pambuccian, i s-a facut rau și a fost scos pe brațe din plen, de doi colegi.Mai multe detalii aici: Unui important parlamentar i s-a facut rau: A fost scos…

- Klaus Iohannis afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare. "Rugaciunile si gandurile noastre cele mai profunde se indreapta catre victimele Holocaustului. Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism,…

- "Ambasadori in Portocaliu", o campanie de sustinere a luptei impotriva violentei asupra femeilor, a fost lansata joi de catre Ambasada Frantei in Romania si alte peste zece reprezentante diplomatice la Bucuresti, ca ecou al campaniei "Orangez le Monde/Orange the World" a Organizatiei Natiunilor Unite.…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a afirmat, miercuri, ca pozitia exprimata de Comisia Europeana cu privire la modificarea legilor justitiei reprezinta un mesaj venit intr-un moment important pentru Romania, cel al investirii unui nou guvern, dar si un avertisment ca UE va monitoriza…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca prin schimbarea a doi premieri intr-un an, PSD dovedeste ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru propriile interese politice. “Prin schimbarea a doi premieri intr-un an, pe motiv de insubordonare politica fata de Liviu Dragnea, PSD dovedeste ca nu…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca solutia in actualul context politic este blocarea in Parlament a unui viitor guvern Dancila. "Daca vrem sa salvam Romania, nu trebuie sa ne rugam sa forteze Presedintele Constitutia, ci sa cada acest guvern in Parlament. Presedintele…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. „Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri &ic...

- PNL si USR vor alegeri anticipate Opozitia respinge categoric sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si spune ca PSD ar trebui sa se retraga de la guvernare. PNL si USR vor alegeri anticipate, iar PMP va veni, miercuri, la Cotroceni, cu o propunere de premier. Petruta…

- „Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși…

- Premierul Mihai Tudose se bucura, potrivit unor surse social-democrate, de sustinerea parlamentarilor din cel putin zece filiale, printre care Vrancea, Constanta, Buzau si Dambovita, astfel ca o eventuala motiune de cenzura introdusa la cererea lui Liviu Dragnea nu ar avea sanse

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a anuntat vineri ca vor fi luate anumite "masuri de eficientizare", atat in cadrul Guvernului, cat si la nivelul tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau, seful Executivului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Palatul Parlamentul ca din punctul sau de vedere ingrijorarea acestora nu este intemeiata.„Pana acum nu s-a identificat niciun…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Fostul ideolog al PSD – l-am numit pe sociologul Vasile Dancu, ex-vicepremier in Cabinetul Cioloș – declanșeaza un atac nimicitor la adresa Guvernului Tudose, intr-un interviu oferit www.transilvaniareporter.ro. Nici mai mult nici mai puțin, Dancu susține ca autoritațile centrale nu au pregatirea necesara…

- Președintele Partidului Popular European Joseph Daul atrage atenția ca independența justiției din Romania este in pericol. Reacția acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justiției din Romania.„Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru toți cetațenii romani care…

- Problematica violenței asupra femeilor, raspunsurile naționale și internaționale, schimbul de bune practici și creșterea gradului de conștientizare a publicului neinstituțional pe aceasta tema, au constituit subiectul seminarului internațional „Identificarea, definirea și eliminarea violențelor impotriva…

- "Astazi, pentru a treia oara in istorie, Regele este din nou in Parlamentul Romaniei, alaturi de noi si in mijlocul nostru. Este prezent in gandul nostru, in credinta noastra in democratie, in sperantele pe care ni le punem in viitorul natiunii noastre. De aceasta data, Mihai al Romaniei nu va mai…

- Liderii USR au criticat, luni, decizia de a convoca sedinta de plen imediat upa sedinta solemna in care va fi omagiat Regele Mihai, pentru a supune la vot statutul magistratilor si modificarea legii ANI, sustinand ca este incepul incepul sfasitului democratiei in Romania ”A inceput sfarsitul…