Peste 380.000 de buzoieni, pe listele electorale permanente Pe 26 mai, peste 380.000 de buzoieni cu drept de vot sunt asteptati la cele 426 sectii de votare amenajate in judet. Buletinele de vot vor fi distribuite catre sectii pe tot parcursul zilei de sambata. Atentie, votul in schimbul unor sume de bani sau prin folosirea unor acte de identitate false se pedepseste cu inchisoarea. In judetul Buzau, pentru alegerile europarlamentare si referendumul pe teme de justitie au fost amenajate 426 de sectii de votare, majoritatea in unitati de invatamant. Sunt asteptati la vot 381.109 buzoieni cu varsta peste 18 ani. Potrivit legii, s-au tiparit cu 10 la suta… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

