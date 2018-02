Peste 120 de noi cazuri de rujeolă confirmate în ultima săptămână în România, inclusiv în Bucureşti Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 09.02.2018 este 10.749, din care 38 de decese. Rujeola (pojarul) este o boala infecțioasa care adesea duce la complicații. Din 4 persoane care fac rujeola 1 are nevoie de spitalizare. Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola (pojar),… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica La nivel național, numarul imbolnavirilor cu rujeola confirmate de medicii specialiști a crescut, in cursul saptamanii trecute, comparativ cu perioada anterioara, dupa cum arata cifrele oficiale date publicitații, ieri, de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc, marti, pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare. Potrivit liderului de sindicat din cadrul Serviciului…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 26.01.2018 este 10 559 din care 38 de decese. In saptamana 22 26.01.2018 au fost raportate inca 50 cazuri nou confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti.Rujeola (pojarul) este o boal infecioas care adesea duc...

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- In saptamana 15-19 ianuarie, in județul Vaslui au fost raportate 23 de cazuri. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 15-19 ianuarie, au fost raportate 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 județe și in municipiul București.…

- Initial avertizarea a vizat opt judete, carora li s-au adaugat Dambovita, Arges si Prahova, in aceste judete existand izolat si conditii de polei. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene. Judetele aflate deja sub avertizare sunt: Vrancea,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Prahova, Arges si Dambovita se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, izolat, sunt conditii pentru producerea poleiului. De…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- V. Stoica Potrivit datelor oficiale, numarul cazurilor de rujeola raportate și confirmate in județul Prahova a crescut cu inca 20 de persoane depistate cu aceasta boala in ultima saptamana. Conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, județul Prahova s-a aflat pe locul…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 10.509, din care 38 de decese. In saptamana 15 – 19 ianuarie a.c., au fost raportate 86 de cazuri nou confirmate in…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). Cel…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete.Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri,…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38-lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).In…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a transmis ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 29 decembrie a.c. este 10.279, dintre care 37 de decese. Cel de al 37 deces din pricina rujeolei, confirmat prin izolare virala, a fost…

- Unsprezece cazuri noi de rujeola s-au înregistrat în ultima saptamâna, în Bucuresti si în patru judete. Numarul total de cazuri înregistrate pâna vineri a ajuns la aproape 10.300.

- În perioada 18-22 decembrie, au fost confirmate alte 70 de cazuri de rujeola, în București și în 11 județe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Ialomița și București, câte 16, în timp ce în Prahova au fost confirmate 10. Numarul total…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita, 14 cazuri s-au confirmat in Brasov și cate…

- Elevii Colegiului Tehnic Ion Mincu au aflat miercuri, de la profesorii lor și de la specialiști, cum sa nu devina victime ale traficului de persoane. Tinerii au participat la o activitate din care au invațat cum sa nu cada in plasa traficaților de persoane. Activitatea intitulata sugestiv ”Cum sa ne…

- La sfarsitul acestei saptamani (15-17 decembrie), la Vaslui, nationala de juniori U18 (masculin) va sustine trei jocuri de verificare in cadrul unui turneu la care vor mai fi prezente echipele similare ale Macedoniei, Ucrainei si Israel. Romani va juca vineri, de la ora 16:30, in compania…

- In ultima saptamana, au fost raportate peste 100 de noi cazuri de imbolnaviri cu rujeola. Nu a fost vreun alt deces inregistrat. In judetul Alba, de aproximativ trei luni, nu au mai fost raportate noi imbolnaviri. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 8…

- O expoziție regionala de porumbei, in care au putut fi admirate exemplare ce au caștigat premii la concursuri naționale și internaționale pe diferite categorii, a fost organizata sambata, la Braila, de Federația Naționala a Crescatorilor de Porumbei din Romania. "Avem columbofili veniți…

- In saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai multe dintre cazurile noi, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete. Cele mai multe dintre cazuri, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12 la Neamt,…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 – 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 județe, scrie News.ro. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele…

- In perioada 24-26 noiembrie, la Rubik Hub (in Ștrandul Tineretului), s-a desfașurat Startup Weekend Piatra Neamț. Evenimentul a fost organizat de Rubik Hub, un proiect al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, și a reunit peste 100 de participanți, din Piatra Neamț, Iași, Bacau, Suceava, Vaslui,…

- PROVOCARI… In perioada 24-26 noiembrie, la Rubik Hub (in strandul Tineretului), s-a desfasurat Startup Weekend Piatra Neamt. Evenimentul a fost organizat de Rubik Hub, un proiect al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, si a reunit peste 100 de participanti, din Piatra Neamt, Iasi, Bacau, Suceava,…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in perioada 20 – 24 noiembrie, au fost raportate inca 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele mai multe,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) transmite ca in perioada 20 – 24 noiembrie, au fost raportate inca 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. Astfel, numarul total al imbolnavirilor ajunge la 9.946. Cele mai multe dintre noile cazuri, respectiv 12, s-au…

- In perioada 20 – 24 noiembrie, au fost raportate inca 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. Cele mai multe, respectiv 12, s-au inregistrat in Bucuresti, noua in Brasov, cate sapte in Calarasi, Ialomita si Mures si cate doua in Bacau si Galati. Numarul total de cazuri confirmate…

- Toți cei 15 sportivi legitimați la „Kentai Dojo” s-au intors cu medalii de la Campionatul Național de Budokai, desfașurat la Galați. Cinci dintre ei au cucerit titlul național. Clubul Sportiv „Kentai Dojo” Barlad a participat, pe 19 noiembrie, la Campionatul Național de Budokai, gazduit de Sala Polivalenta…

- Un copil de un an si o luna din judetul Ialomita a fost ucis de rujeola, acesta fiind cel de-al 36-lea deces la nivel national, de la izbucnirea epidemiei. Copilul care a murit nu fusese vaccinat. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 17.11.2017 este 9900,…

- Un eveniment sportiv de nivel national va fi organizat la Galati. Duminica 19 noiembrie, la sala Polivalenta Dunarea, de la ora 10.00, se va desfasura in organizarea Federatiei Romane de Budokai, presedinte galateanul Anatoly Davidov in colaborare cu Mixed Martial Arts Galati, Campionatul National de…

- Peste 31.100 de incendii s-au produs in locuinte in ultimii cinci ani, aproximativ 35 la suta dintre ele avand drept cauza cosurile de fum defecte sau necuratate si in jur de 23 la suta din cauza instalatiile electrice defecte sau improvizate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Sezonul rece e tot mai aproape, iar coșurile de fum defecte sau necurațate pot provoca adevarate tragedii. Pompierii atrag atenția romanilor asupra acestor cauze care duc la declanșarea unor incedii devastatoare, mai ales ca numarul acestor incidente provocate de nepasarea oamenilor a crescut simțitor.…

- Elevii de la Colegiul Kufad Kușadasi, din Turcia, reuniți in „Dancers Folcloric Group“, au caștigat trofeul „Vrancea, plai de dor!”, ediția a VII-a. Organizat de Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” Focșani, Festivalul Concurs Național de folclor al elevilor de liceu s-a desfașurat la finele saptamanii…