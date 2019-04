Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de credinciosi au participat, sambata, la Pelerinajul de Florii din Bucuresti. Oamenii au purtat ramuri de salcie si finic, dar si icoana Intrarii Domnului in Ierusalim. ”Am scos marturisirea credintei din interiorul zidurilor bisericii si am aratat-o in public”, a spus Patriarhul Daniel…

- Peste o mie de buzoieni au luat parte la pelerinajul de Florii organizat de Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei. Credinciosii au marsaluit pe strazile Buzaului, purtand cu ei icoana care simbolizeaza Intrarea Domnului in Ierusalim si ramuri de salcie. Procesiunea religioasa a pornit din Parcul Crang și…

- Pentru creștini ortodocși urmeaza sarbatoarea intrarii lui Iisus in Ierusalim sau Floriile. In mai multe orașe din țara s-au organizat pelerinaje. Luni va incepe saptamana Patimilor, cea care ii va pregati pe ortodocși pentru noaptea Invierii și sarbatoarea Paștelui.

- Creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile in data de 21 aprilie. In Romania sunt numeroase superstiții și tradiții de Florii, aceasta sarbatoare fiind una de mare insemnatate pentru creștin-ortodocși. Duminica Floriilor marcheaza, an de an, intrarea Domnului in Ierusalim, pe un asin, intampinat cu flori,…

- Sambata, 20 aprilie 2019, la Buzau va fi organizata tradiționala procesiune de Florii. Evenimentul va reuni clerici și credincioși din municipiul Buzau, dar și din localitațile imprejurate. Procesiunea va incepe la ora 17:00, in Parcul Crang, și se va desfașura pe traseul: bulevardul Nicolae Balcescu,…

- Duminica, toți creștinii sarbatoresc intrarea Domnului in Ierusalim, adica Floriile. Este cea mai mare sarbatoare pe care biserica o pomenește, inainte de Paște. In aceasta zi sfanta este bine sa ții cont de cateva lucruri!

- Duminica, 14 aprilie, credinciosii romano-catolici sarbatoresc Floriile. Sarbatoarea din aceasta duminica este poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta. Cu aceasta zi incepe Saptamana Sfanta care, pentru crestinii, este cea mai importanta din intregul an liturgic, deoarece in decursul ei s-au implinit…

- Scene ireale azi in orașul Șimleul Silvaniei, din județul Salaj. Un porc mistreț a ajuns pe strazile localitații și a atacat oamenii! Pana la aceasta ora, animalul nu a putut fi capturat, desi primarul orasului de sub Magura si-a dat acordul ca mistretul sa fie anihilat pe domeniul public, a anunțat…