- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat in data de 16 aprilie 2019 sentinta definitiva in dosarul penal in care un magistrat de la Curtea de Apel Alba Iulia a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

- In sedinta de la Curtea de Apel Constanta din data de 11 aprilie a ramas definitiva decizia de fond prin care un barbat a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului sau a altor substante interzise. La examinarea biologica, barbatul…

- Decizie finala la Curtea de Apel pentru un barbat din Alba, care a intrat ilegal pe contul de Facebook al unei foste prietene. In prima instanța, Tribunalul Alba l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, dar barbatul a atacat decizia la instanța superioara. La apel, barbatul a invocat ca…

- Decizie finala in cazul lui Alin Achim Tarlea, barbatul din Cugir care a snopit in bataie un tanar și pe bunica acestuia. Daca Judecatoria Alba Iulia a hotarat amanarea pedepsei cumulate de 9 luni pentru loviri sau alte violențe, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus ca tanarul sa fie pedepsit tot cu 9…

- CONDAMNARE…Chiar daca a fost la un pas sa scape de acuzatii si de inchisoare, Puiu Vasile Bogdan, in varsta de 30 de ani, un recidivist din comuna Pogonesti, primeste o lovitura neasteptata de la Curtea de Apel Iasi. Magistratii au decis condamnarea acestuia la 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare…

- Inchisoare cu executare pentru un șofer din București care a produs un accident MORTAL in Alba. De ce a ajuns dupa gratii, desi a recunoscut fapta comisa Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat in 13 martie 2019 sentinta definitiva intr-un dosar cu obiect ”ucidere din culpa” trimis in judecata dupa un…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta au dispus astazi eliberarea conditionata din inchisoare a lui Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral.Decizia instantei este definitiva.Reamintim ca, in decembrie 2017, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea lui Marian Mitrea, fostul sef al Apelor…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, in 2017, in statia Dristor 1, si a incercat sa ucida o alta in acelasi mod, a fost condamnata definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la inchisoare pe viata.