- Avioane militare ruse au bombardat pe 5 mai, intr-un interval de 12 ore, patru spitale in zone controlate de rebeli din Siria, potrivit editiei de duminica a cotidianului New York Times, relateaza AFP. Aceste atacuri, pe care ziarul american le-a atribuit Moscovei sustinand ca se bazeaza…

- Statele Unite afirma ca au confirmarea unui atac chimic comis de regimul sirian al lui Bashar al-Assad la 19 mai, la Idleb, ultimul bastion jihadist in nord-vestul tarii, si ameninta sa riposteze, relateaza AFP.

- "Presedintele (Recep Tayyip Erdogan) va gazdui un summit tripartit cu Rusia si Iranul la Ankara", a declarat Ibrahim Kalin, in timpul unei conferinte de presa miercuri seara.Cei trei lideri vor discuta despre acordul din 2018 incheiat intre Moscova si Ankara cu privire la Idlib, ultimul…

- Abou Mohamad al-Joulani, seful gruparii Hayat Tahrir al-Cham (HTS, fosta ramura siriana a Al-Qaida), a declarat sambata pentru ziaristi ca refuza orice retragere dintr-o viitoare zona tampon in regiunea Idleb, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu in aceasta zona din nord-vestul Siriei, informeaza…

- Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDH), peste 50 de persoane, in majoritate civili, au fost ranite in bombardamentele puternice efectuate la inceputul acestei saptamani in provincia Idleb, situata in nord-vestul Siriei. Surse medicale anunța de asemenea in jur de o suta de raniți.…

- Un emisar al Papei Francisc s-a intalnit luni cu presedintele sirian Bashar al-Assad, caruia i-a transmis ingrijorarea Suvernaului Pontif cu privire la situaia umanitara in nord-vestul tarii a anuntat un purtator de cuvant al Vaticanului, relateaza Reuters, o zona in care 23 de persoane au fost ucise…

- Cel puțin 23 de persoane au fost ucise luni în raiduri rusești care au vizat o piața din provincia siriana Idlib, unde regimul de la Damasc și aliatul sau rus efectueaza bombardamente de aproape trei luni, potrivit ONG-ului Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie AFP. Moscova…

