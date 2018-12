Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatorii Sf. Ierarh Nicolae, hramul istoric al bisericii Manastirii Dealu de langa Targoviste, cea mai mare necropola voievodala munteana, Inalt-preasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a savarsit slujba Sfintei Liturghii inconjurat de un sobor de preoti si diaconi. Momentul…

- Mos Craciun va aduce daruri copiilor din Targoviste in data de 14 decembrie. Alaiul care il insoteste pe Mosul simpatic va porni de la Teatrul Tony Bulandra si se va opri in cunoscuta locatie din centrul orasului - Platoul Prefecturii, acolo unde a fost instalat targul de Craciun.

- 11 noiembrie – Ziua Veteranilor a fost marcata cum se cuvine si in judetul Dambovita. Cu prilejul Zilei Veteranilor, ministrul Apararii, Mihai Fifor a venit duminica, 11 noiembrie in judetul Dambovita, la viitorul Centru de Recuperare si Refacere pentru Veteranii din teatrele de operatii, aflat in apropiere…

- Marturie a comuniunii, solidaritatii si filantropiei crestine, pentru a promova familiasi valorile ei, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitu-lui Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, s-a desfasurat, luni, 8 octombrie 2018, activitatea, intitulata”Romani si crestini, din inima pentru tine!” Desfasurat…

- Desfiintarea Scolii Gimnaziale din Romita, incepand cu acest an scolar, i-a nemultumit pe multi dintre parintii ai caror copii frecventau aceasta unitate de invatamant si care se vad, acum, nevoiti, sa de deplaseze in localitatile invecinate pentru a-si continua studiile. Contactati pentru a lamuri…

- Social-democratul Niculae Badalau face apel, pe Facebook, pentru prezența la referendum, precizand ca va vota DA."La referendumul din 6-7 octombrie vom avea de raspuns cu DA sau NU la urmatoarea intrebare: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției adoptata de Parlament?”Legea…

- Clubul Corona a intrat in randul institutiilor care au raspuns apelului facut ce Centrul de Transfuzie Sanguina Brasov, astfel ca joi dimineata, primii antrenori si angajati ai „galben-albaștrilor” s-au prezentat la centrul de pe strada Victor Babes pentru a dona sange. „Uneori, luati…