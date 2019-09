Stiri pe aceeasi tema

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia. ”Antalya va ramane vedeta…

- In data de 14 septembrie 2019, incepand cu ora 17.00, in Parcul Cetații din Deva, comunitatea femeilor “SkirtBike Deva” organizeaza parada “SkirtBike”, editia a VII-a – “Neon”, un marș biciclistic urban, destinat cu precadere femeilor. Anul acesta, ne-am propus sa coloram orașul, cum nu am mai facut-o…

- Marti, doar in Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Vor fi maxime de 34 grade in Moldova, 30 in Maramures, 29 in Crisana, 33 in Transilvania, 31 in Banat, 35 in Oltenia, 36 in Muntenia si 35 de grade in Dobrogea. Iata maximele de marti in alte orase din tara: Iasi: 31 grade Brasov: 28 grade Oradea: 27 grade…

- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și pornește in cel mai mare turneu național susținut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Peste 25.000 de romani merg anul acesta in vacanta in Turcia, cu zboruri charter sau cu transport individual, numarul curselor charter saptamanale din oferta touroperatorului Paralela 45 crescand la 19 de la 12, anul trecut. Charterele spre Antalya, principala destinatie de vacanta, sunt operate…

