Papa Francisc afirma ca sprijina Pactul global cu privire la imigranti

- Pactul global cu privire la migratii a fost aprobat oficial luni, la Marrakech (Maroc), dupa proclamarea verbala si traditionala lovitura de ciocan, in fata reprezentantilor celor aproximativ 150 de tari reuniti in conferinta interguvernamentala, scrie agerpres.ro.

- Mai multe tari au adoptat in ultimii ani masuri draconice si controversate pentru a opri imigratia. Iata care sunt cele mai emblematice cazuri in acest sens, potrivit AFP. SUA: Zidul lui Trump Presedintele american Donald Trump, care a facut din imigratie o tema majora in campania electorala din 2016,…

- Anii 2000 au fost marcati de miscari masive de populatii care au fugit din calea conflictelor, a saraciei sau persecutiilor. Iata o parte dintre aceste deplasari, rezumate de France Presse. Siria Conflictul din Siria, declansat de reprimarea sangeroasa a unor manifestatii pentru democratie, s-a soldat…

- Germania ar trebui sa urmeze exemplul Austriei si sa se retraga din acordul global al Natiunilor Unite privind migratia, a sustinut miercuri partidul 'Alternativa pentru Germania' (AfD, extrema dreapta), transmite dpa. ''In timp ce guvernul federal german prefera sa fie preocupat de…

- Ministrul de interne polonez recomanda Varsoviei sa se retraga dintr-un pact global al ONU privind migratia inainte ca acordul sa primeasca aprobarea finala in decembrie acest an, intrucat acesta ar incuraja venirea a noi migranti ilegali, a anuntat marti ministerul, citat de Reuters. Ungaria a anuntat…