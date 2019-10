Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat marti la Digi24:La ministerul Justiției o varianta este deputatul PNL Ioan Cupșa, membru in Comisia Juridica a Camerei Deputaților. „Are toate calitatile necesare pentru aceasta functie. Poate fi un candidat”, a zis Orban.…

- Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, susține ca in urma discuțiilor de la Cotroceni s-a convenit ca Ludovic Orban va fi premierul desemnat, iar acesta va nominaliza la Aparare și Externe profesioniști recunoscuți in domeniu. La ministerul de Externe este favorit Bogdan Aurescu, iar la Ministerul Apararii,…

- Miniștri - deocamdata - fara portofolii Nou guvern de tranziție ar urma sa fie unul mai suplu. Vor fi intre 15 și 18 ministere și inca se discuta de unul sau doi vicepremieri cu portofoliu sau nu. Guvernul PNL 2019-2020 sa arata cam așa: Premier: Ludovic Orban (este deja desemnat de partid, dar președintele…

- Klaus Iohannis trebuie sa dea un raspuns cu privire la șapte propuneri de interimari, respectiv Daniel Suciu la Justiție, Gabriel Leș la interne, Nicolae Hurduc la Educație, Eugen Teodorovici la probleme economice, Niculae Badalau la Energie, I. Deneș la Mediu și R.Oprea la relația cu Parlamentul,…

- Premierul Viorica Dancila a trimis noi propuneri de ministri interimari presedintelui Klaus Iohannis. Dancila l-a propus pe Gabriel Les (Aparare) la Interne, Daniel Suciu (Dezvoltare) la Justitie, Eugen Teodorovici (Finante) in postul de vicepremier pe probleme economice si Nicolae Hurduc (Cercetare)…

- Viorica Dancila ii va trimite președintelui Klaus Iohannis noi propuneri de interimari, respectiv pe Daniel Suciu la Justiție și pe Gabriel Leș la Interne. Eugen Teodorovici va fi propus sa preia interimatul portofoliului de vicepremier pe probleme economice..

- 'Motiunea de cenzura nu trece pentru ca n-are cum sa treaca. N-au voturi ca sa treaca motiunea. Daca le au, treaba lor. Vom vedea in momentul in care pun bilele respective. Guvernul Dancila nu e schilodit. Uitati-va in programul de guvernare si veti vedea ca eu, la Ministerul Agriculturii, n-am nicio…

- „Am anunțat nominalizarea a trei noi membrii in echipa guvernamentala. Pentru ca am vazut unele comentarii aș vrea sa fie clar un lucru, deciziile pe care le luam la nivel politic se bazeaza atat pe evaluarile fiecarui ministru, dar și pe increderea cetațenilor in membrii cabinetului”, a declarat,…