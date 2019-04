Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, ii cere presedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, sa sesizeze Curtea Constitutionala (CCR) in cazul tergiversarii de catre Senat a anchetei impotriva lui Calin Popescu Tariceanu.

- Curtea Constitutionala a respins miercuri obiectia de neconstitutionalitate ridicata de presedintele Klaus Iohannis impotriva legii bugetului de stat pe 2019.Citește și: SURSE - Negocieri INCINSE intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu: presiune in interiorul PSD In schimb, CCR…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut, luni, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este "prizonierul PSD" pentru ca "se complace" in a accepta atitudinea PSD de tergiversare a cererii DNA...

- "Presedintele a ales ca metoda de a face politica prin sicanarea Guvernului si prin incercari de a bloca permanent activitatea acestuia", a afirmat, vineri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca ataca bugetul pe 2019, al "rusinii nationale",…

- "Presedintele trebuie sa faca anumite lucruri. Noi, din pacate, suntem in acest blocaj de o buna bucata de vreme. Am mers la Curtea Constitutionala. Sigur ca, in conditiile in care presedintelui i se par insuficiente precizarile din Constitutie si, pe de alta parte, Curtea Constitutionala da niste…