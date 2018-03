Stiri pe aceeasi tema

- In Moldova, prețurile la produsele industriale au scazut, noteaza Noi.md. Potrivit Biroului National de Statistica, in luna februarie 2018, preturile producatorului in industrie s-au diminuat fata de ianuarie curent și fata de decembrie 2017 cu cite 0,2%. {{272299}} Totodata, in industria extractiva,…

- Pe parcursul ultimelor luni, comenzile noi in industria prelucratoare au evoluat la un ritm peste potential, confirmand climatul pozitiv din sfera principalei componente a industriei, pe fondul accelerarii economice globale si europene, cu impact asupra exporturilor si, in contextul…

- Consumul de energie electrica al populatiei a scazut cu 10%, iar iluminatul public, cu 3,5%. Totodata, productia nationala de electricitate a scazut si ea, cu 7%. Cel mai mare recul s-a inregistrat in ceea ce priveste energia electrica generata de turbinele eoliene, respectiv 15,7%. Productia…

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- In luna ianuarie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) fata de luna precedenta a scazut atat ca serie bruta cu 25,3% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis încă din…

- Consumul de curent electric, miercuri, a depasit cota de atentie de 10.000 MWh, arata datele Transelectrica, iar preturile pe intervalul de varf (9.00-10.00 si 18.00-20.00) pentru ziua de joi, 1 martie, sunt la peste 400 de lei/MWh, arata cotatiile bursei de energie OPCOM, potrivit realitatea.net.…

- Pe fondul temperaturilor foarte scazute din aceste zile, se inregistreaza o producție de energie electrica record ce se apropie de 11.000 MW și un consum de energie pe masura, de peste 9.500 MW putere orara. In aceasta dimineața, ora 9.39, producția de energie electrica a Romaniei era de…

- Consumul de energie electrica al Romaniei a depasit ieri, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica, preluate de Agerpres. Astfel, consumul…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Consumul de energie electrica a ajuns luni la pranz la circa 9.500 de MW, conform Transelectrica, valoarea fiind apropiata de consumurile record de la inceptul anului trecut, care au stabilit maximul istoric la 9.750 MW.

- Consumul de energie electrica al Romaniei depaseste luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor Transelectrica privind starea sistemului energetic national.

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Compania nationala de transport al energiei electrice Transelectrica a inregistrat pe 2017 un profit preliminar de circa 26 de milioane de lei, in scadere cu aproximativ 90% fata de anul 2016. Potrivit unui comunicat al companiei, rezultatul slab a fost influentat de reducerea tarifului de transport…

- Patru companii sunt dispuse sa furnizeze energie electrica in țara noastra. Doua dintre acestea sunt din Ucraina. Anunțul a fost facut de catre grupul Gas Natural Fenosa in Moldova, care a anunțat ca a trimis mai multe cereri de oferte.

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Varsta de debut in consumul de droguri in judetul Galati a crescut de la 13 ani in 2016 la 16 ani in 2017, canabisul fiind principalul drog consumat in zona, se arata in raportul de evaluare pe anul trecut al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CRPECA) Galati, prezentat…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost inregistrata de Transgaz, cu un minus de 2,04%, urmata de Transelectrica, cu minus 1,52% si BRD cu 1,51%. Pe plan extern, pietele europene au continuat declinul de luni, indicele Stoxx 600 marcand…

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Zeci de troleibuze sunt blocate in centrul Capitalei de o pana de curent care afeceteaza rețeaua de alimentare a RATB, transmite Digi 24. In trafic sunt polițiști de la Brigada Rutiera, pentru a dirija circulația rutiera. Știre in curs de actualizare. FOTO: Arhiva VIDEO EXCLUSIV/Incursiune intr-o lume…

- Guvernul trebuie sa se gandeasca la nevoile cetatenilor, pentru ca ele reprezinta cel mai important indicator al activitatii economice. Este recomandarea facuta la emisiunea In fata ta de economistul Mircea Cosea.

- Luni, 29 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures a avut loc evaluarea activitatii si a rezultatelor obtinute de politistii maramureseni in anul 2017, anunta Politia Maramures. Raportul de evaluare a fost prezentat de seful inspectoratului, comisar sef de politie Todoran…

- Transelectrica a atribuit companiei Teletrans un contract în valoare de aproape 4,6 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de mentenanta a sistemului de contorizare locala la nivelul propriilor statii electrice, potrivit unui anunt de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achizitii…

- Se estimeaza ca, pâna în anul 2022 în Europa si 2021 în Oceania, costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, se arata în noul studiu realizat de EY. Rezultatele studiului arata ca pietele…

- Gest impresionant al angajatilor Primariei Scoarta care pun mana de la mana pentru a ajuta o familie necajita din comuna. Donatiile functionarilor primariei vor fi folosite pentru bransarea la curent a casei familiei Petec. „Avem o...

- Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa creșterea de marți la maximul istoric de 4,6599 lei. Transferurile s-au efectuat între 4,647 și 4,653 lei, iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,649 – 4,652 lei. Moneda americana a recuperat o parte din pierderile…

- Peste 10.000 de consumatori au ramas fara curent electric in judetele Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, Prahova si Harghita. In judetul Alba, 2195 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 78 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte, titreaza News.ro. In judetul Arges,…

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului, informeaza agentia EFE.

- Consumul de energie electrica, supravegheat de Transelectrica, a crescut luni la peste 9.000 MWh, dupa ce in zilele anterioare fusese mai mic de 8.500 MWh. Sursele carbune si hidro reprezinta peste jumatate din productie, importurile reprezinta mai putin de 6%.

- Consumul national de energie electrica a depasit luni dimineata plafonul de 9.000 de MW, fata de 8.000 - 8.500 de MW, cat a fost pana acum de la inceputul iernii, iar importul de energie echivaleaza cu 10% din cererea interna, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Evoluția perechii euro/leul din ultima saptamana a fost una relativ agitata, iar dolarul a pierdut aproape șapte bani in acest timp, comparativ cu finalul lui 2017. Cursul monedei unice a fluctuat intre 3,6348 și 3,6571 lei, media de la finalul perioadei fiind stabilita la 4,6377 lei. Transferurile…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Indicele Robor a scazut usor la nivelul de 2,03% Indicele Robor la 3 luni, în functie de care sunt calculate multe dintre dobânzile creditelor în lei, a scazut usor la nivelul de 2,03 la suta, potrivit datelor de pepagina de internet a Bancii Nationale. Reamintim ca luni,…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica.

- Republica Moldova are un efectiv de aproape doua milioane de animale. Potrivit datelor Centrului Informational Agricol, care a raspuns la o solicitare a Agentiei de presa IPN, la data de 31 decembrie, in Registrul de Stat al Animalelor erau inregistrate peste 800 de mii de ovine, peste 550 de mii de…

- În urma cu mai bine de 20 de ani, apa potabila distribuita clujenilor era aproape de 100 de milioane de metri cubi anual. Mai exact, 99.296.000 de metri cubi. Din anul 1995 și pâna în 2016, distribuția apei potabile a scazut de aproape de trei ori. Astfel, în 2016, s-a înregistrat…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- Indicele Robor la 3 luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la nivelul de 2,10%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a României (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal în functie…