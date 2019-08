Opt membri ai unui echipaj de pe o navă germană au fost răpiți de pirați în Camerun Opt membrii ai unui echipaj aflat la bordul unei nave deținute de Germania au fost rapiți în urma unui atac al piraților pe coasta statului Camerun, a informat vineri compania MC-Schiffahrt, care deținea ambarcațiunea, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Compania a informat într-un comunicat ca a format o echipa de urgența care va coopera cu autoritațile din Camerun pentru a rezolva incidentul, care ar fi avut loc miercuri. În comunicat se menționeaza ca în total se aflau 12 membri ai echipajului la bordul navei, când aceasta a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

