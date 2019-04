Stiri pe aceeasi tema

- O turma de vaci de lapte de la o ferma britanica par a fi niste vite obisnuite, dar sunt de fapt pioniere ale internetului, beneficiind de conectivitate 5G inaintea oamenilor, transmite Reuters. Cisco Systems, care dezvolta infrastructura de retele pentru tehnologia emergenta, a instalat prototipuri…

- Izmir Uluslararasi Kukla Günleri (Izmir International Puppet Days) se defașoara în orașul Izmir din Turcia între 28 februarie și 17 martie și a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Iau parte la manifestare artiști din Argentina, Germania, Brazilia, Bulgaria, Estonia, Franța, Coreea de…

- S-au implinit 6 luni de la inregistrarea dosarului (09 septembrie 2018). Milioane de lei primite de USR de la bugetul public, partid inființat prin fals și uz de fals.Ii favorizați astfel incat sa participe și la alegerile europarlamentare deși partidul ar fi trebuit radiat de peste 2 ani (mai bine…

- In acest context, toata lumea vorbește despre rezerva de aur a Romaniei. Ce nu știați, probabil, este ca Romania, cu cele 103,7 tone de aur pe care le are, nu se califica pentru top 10 cele mai mari rezerve de aur ale lumii. Incepand cu 2010, bancile centrale ale lumii s-au transformat din…

- China a blocat 23 de milioane de persoane din a cumpara bilete de avion sau de tren, anul trecut, masura facand parte din sistemul controversat de „credit social”, care are scopul de a imbunatati comportamentul cetatenilor, informeaza The Guardian.

- Proba masculina de viteza pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism pe pista 2019 s-a incheiat cu victoria Olandei, in timp ce concursul similar feminin a revenit reprezentantelor Australiei, miercuri, pe velodromul de la Pruszow (Polonia).

- Statele Unite s-au mentinut si in 2018 pe prima pozitie in topul importatorilor de bunuri ”made in Germany”, arata datele publicate luni de Oficiul federal de Statistica din Germania (Destatis), transmite DPA, informeaza AGERPRES . Anul trecut, SUA au achizitionat bunuri in valoare de 113,5 miliarde…

- Alexander Zverev, ocupantul locului al treilea în ierarhia mondiala a tenisului profesionist, a ajutat echipa Germaniei sa se califice la turneul final al Cupei Davis, competitie care se desfasoara dupa un nou sistem începând din acest an, obtinând doua victorii la simplu în…