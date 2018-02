Stiri pe aceeasi tema

- Sloturile clasice cu fructe sunt primele jocuri din industria cazinourilor, iar ele continua sa se afle in topul preferințelor jucatorilor. Dar cum definim sloturile clasice? Sunt jocuri pacanele cu 3 sau 5 role, cu aproximativ 10 linii de plata, cu simboluri cu fructe, clopoței, steluțe aurii și care…

- Chinezii pun la punct ultimele pregatiri pentru a primi la 16 februarie Anul Cainelui cu o serie de festivaluri la nivel national, care au ca protagonisti gheata sau focul, informeaza luni postul national de...

- Fiica cea mica a Ritei Mureșan se pregatește pentru Bacalaureat. Gloria va pleca apoi la studii in Londra, iar ama ei nu este inca pregatita pentru asta. Rita Mureșan a declarat ca vrea sa iși deschida un reastaurant și spera ca visul sa se realizeze anul acesta. „Este anul in care Gloria da bacul si…

- Papa Emerit, Benedict al XVI, care va implini curand 91 de ani, a dezvaluit intr-o scrisoare publicata in Corriere della Sera ca se pregateste pentru "ultima calatorie". "Pe masura ce fortele mele fizice slabesc, in interiorul meu sunt in pelerinaj catre Casa Domnului", scrie Joseph Ratzinger…

- Cu atatea telefoane deștepte parca am și uitat ca mai exista tablete. Ei bine, Huawei vrea sa ne reaminteasca acest lucru cu viitorul. Incet incet se confirma zvonuri despre Galaxy S9 iar o platforma de chat s-a apucat de comerț.

- Dupa ce Kim Kardashian, care a devenit mama pentru a treia oara cu ajutorul unei femei purtatoare, a starnit controverse cu numele ales pentru bebelușul sau, același lucru s-a intamplat și in cazul mezinei familiei Kardashian-Jenner, Kylie. Bruneta a devenit pentru prima data mama pe 1 Februarie, nascand…

- Mihai Moldovanu riposteaza. Ce facea, de fapt, cu directorul Spitalului nr.1 / Șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinau, Mihai Moldovanu, neaga ca ar fi chefuit, în timpul orelor de munca, împreuna cu directorul Spitalului nr 1 din Chișinau, așa cum afirma Silviei Radu. …

- Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat deputata PNL, Mara Calista."In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...)…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care…

- Cantareața Alessia a dezvaluit cand va avea loc botezul fiului ei, care a venit pe lume in luna decembrie a anului trecut. Cantareața Alessia a devenit mamica pentru prima oara la sfarșitul lunii decembrie a anului trecut . Atunci vedeta a adus pe lume un baiețel. Alessia, care a dezvaluit care este…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor este in curs de elaborare un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice, se arata intr-un comunicat transmis joi de institutie. „Se…

- Va prezentam cateva imagini din cantonamentul Chindiei, unde condițiile sunt ireproșabile. Domnul Marcel Ghergu a creat toate condițiile ca echipa Post-ul Vezi in ce condiții se pregatește Chindia! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Caroline Wozniacki (2 WTA), adversara Simonei Halep din finala Australian Open, le-a dat o tema de reflecție tuturor comentatilor sportivi, dezvaluind ca toți ii pronunța numele greșit. Caroline Wozniacki, daneza cu origini poloneze și o adevarata poliglota, vorbitoare de 8 limbi, a dezvaluit intr-un…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu afirma ca Romania se afla in criza, iar Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare, "al doilea ca marime" din istoria tarii noastre. "Partenerii nostri strategici au dat verdictul. Romania este in…

- Elena Udrea se pregateste sa devina mama! Ar fi deja insarcinata in patru luni si ar urma sa aduca pe lume primul ei copil in aceasta vara. De un an si jumatate, Elena Udrea traieste o poveste de dragoste cu un fost model. Cei doi s-ar fi logodit anul trecut.

- Natalia Gordienko a avut prima sa apariție publica dupa naștere. Artista a povestit in exclusivitate despre maternitate și a confirmat ca a nascut in decembrie un baiețel. „Ma simt foarte bine, ma simt diferit. Niciodata nu am crezut ca viața se schimba dupa naștere, dar se pare ca e așa. Viața mea…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca o lege adoptata de Parlament si promulgata recent de presedintele Romaniei, sterge "datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". 0 0 0 0 0 0

- ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri si duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie.

- Gigi Becali vede cu ochi buni revenirea lui Ianis Hagi la Viitorul și spune ca tanarul mijlocaș de 19 ani poate prinde un transfer uriaș. Patronul de la FCSB il felicita pe Hagi senior pentru ca și-a luat fiul inapoi și ii prevede acestuia un transfer la Barcelona. "Ianis sta un an jumatate la Viitorul…

- Angajata unui magazin din Spania care fusese concediata pentru ca a dezvaluit unei fetite ca nu Mos Craciun aduce cadourile nu isi va primi slujba inapoi, a decis o instanta, noteaza DPA, citata de Agerpres.​

- Simona Halep, amenințata de Serena Williams: ”Eu nu joc tenis ca sa fiu a doua sau a treia!”. Aflata pe primul loc in ierarhia tenisului mondial femini, Simona Halep simte in ceafa rasuflarea fierbite a fostului numar 1 WTA, Serena Williams. Sportiva din Statele Unite nu va participa la Australian Open,…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte in demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Protestatarii si politicienii din Romania - "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia" - se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- Dupa plecarile lui Costache și Anton, Dinamo ar putea ramane și fara un al treilea jucator important in aceasta iarna. Este vorba de Steliano Filip, care negociaza cu echipe din Turcia, Azerbaidjan, dar și o alta formație din Serie B, anunța TV Pro X. Conform sursei citate, Negoița și-a dat acceptul…

- In orasul Shijiazhuang din China a fost inaugurat un pod suspendat din sticla care este situat la o inaltime de 218 metri si are o lungime de 488 de metri. Podul a fost deschis publicului duminica in judetul Pingshan din provincia Hebei din nordul tarii si atrage deja mii de vizitatori, informeaza Xinhua.…

- Daca nu ai pregatit inca bunatatile pentru masa de Craciun, Gabi Godeanu, cel supranumit "Casanova" de la MasterChef, te invata cum sa faci rapid cateva mancaruri devenite deja traditionale pentru romani in aceasta zi speciala. Meniul pe care il pregatesti in Ajun este unul simplu, dar cu care nu vei…

- 1. Fa un ornament personalizatAgata in brad un ornament pictat cu numele si data nasterii micutului tau. In fiecare an, poti scoate acest ornament, pentru a-ti aminti de primul Craciun al bebelusului. 2. Creeaza-ti primul ornament fotoPune poza bebelusului tau intr-o rama micuta…

- Apropiații lui Vasile Miriuța susțin ca acesta se bazeaza și pe Adam Nemec. Atacantul de 32 de ani a ramas fara variante de transfer dupa ce FCSB-ul lui Becali a abandonat aceasta pista. Internaționalul slovac a dat de ințeles ca e posibil sa-și duca la bun sfarșit contractul, iar tehnicianul "cainilor"…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale, scrie Vlad Epurescu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Robbie Williams a dezvaluit ca doctorii i-au descoperit o anomalie cerebrala in luna septembrie, motiv pentru care a fost internat timp de o saptamana la terapie intensiva si a fost nevoit sa anuleze trei concerte pe care ar fi trebuit sa le sustina in Rusia, in cadrul turneului „The Heavy Entertainment…

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agentia EFE.'Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea…

- Descarcarea unui fișier de 6 gigabiți in mai puțin de 2 secunde folosind sistemul 5G va deveni in curand posibila, in contextul in care China se pregatește sa comercializeze urmatoarea generație din domeniul tehnologiei comunicațiilor mobile, informeaza Xinhua, scrie agerpres.

- In extremele rarisime ocazii cand Valve anunța un nou joc video, prima reacție ar fi una incredula, și pe buna dreptate, dat fiind ca studioul pare sa fie ocupat exclusiv de Steam și jocurile sale multiplayer CS:GO, Dota 2 și TF2. Dar da, Valve a anunțat un nou joc video, dar el este produs…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mentiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs sustinut miercuri in cadrul unei conferinte diplomatice, in contextul in care presedintele american Donald Trump se pregateste sa recunoasca Orasul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Sfantul Nicolae este una dintre cele mai așteptate sarbatori din an, in special de catre copii care-și pregatesc ghetuțele și, conform tradiției și obiceiului, le așeaza la geam in așteptarea cadourilor de la Moș Nicolae. In credința populara se spune ca Moș Nicolae vine in noaptea de 6 decembrie și…

- AOC a lansat AGON, prima serie de monitoare premium, in martie 2016. Modelul cu care brandul a debutat este AG271QX. Acest model de monitor are un display TN de 68cm cu rezolutie de 1440p pentru a asigura vizibilitatea fiecarui detaliu, un refresh rate de 144Hz, cu un timp de raspuns de 1ms și suport…

- Manifestațiile de 1 Decembrie s-ar putea transforma intr-un adevarat teatru de razboi politic. Dupa ce pe rețelele de socializare s-au anunțat mitinguri de protest impotriva Legilor justiției, cei de la PSD reacționeaza și se pare ca iși aduc simpatizanții la București, pentru cotrabalansa protestele…

- Antoine Griezmann, atacantul lui Atletico Madrid, a dezvaluit in autobiografie ca nu va semna niciodata cu Arsenal, dupa ce in urma cu cativa ani a avut parte de un eveniment neplacut cu trupa pregatita de Arsene Wenger. ...

- Fostul premier Emil Boc a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca e bine sa reflectezi de doua ori atunci cand un partener strategic iți atrage atenția ca greșești, cu referire la declarația Departamentului de Stat al SUA privind Romania. ''Este parerea unui partener îngrijorat…

- Dupa ce cladirile din Herculane au devenit ruine, PSD pregateste o noua lovitura pentru operatorii in turismul balnear. Redeventa geotermala s-ar putea scumpi si de 200 de ori, lucru care ii nemultumeste pe patronii care au investit in statiunile termale. Ministerul Economiei, Ministerul Turismului,…

- Lucruri pe care nu trebuie sa le ridici niciodata daca le gasești pe jos: Pieptene. Se pare ca acest obiect pastreaza energiile persoanei care l-a pierdut, astfel putem atrage problemele din viața acesteia, potrivit secretele.com. Bani. Se spune ca persoana care ridica banii gasiți…

- Municipalitatea anunta achizitia serviciului de paza si transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefractie si interventie rapida, cu agenti inarmati, precum si pentru eliminarea disfunctionalitatilor echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese. In acest sens, Primaria consulta public…

- Seara de marți, 21 noiembrie, a fost pentru concurenții ,,Chefi la cuțite" una extrem de dificila: bucatarii celor trei echipe au trecut prin ultima confruntare pe echipe, iar cei care nu s-au ridicat la...

- Aproximativ 5.000 de locuitori din Zimbabwe, un stat din sud-estul Africii aflat de 37 de ani sub conducerea dictatoriala a lui Robert Mugabe, au iesit sambata dimineata pe strazile din capitala Harare pentru a-si arata sprijinul fata de armata, care a intervenit in forta si a preluat puterea.

- Plantele de apartament nu sunt doar decorative. Acestea purifica aerul din încapere, eliberând oxigen. Exista însa câteva plante de apartament despre care se spune ca atrag norocul și prosperitatea în casa. Iata care sunt plantele pe care toata lumea trebuie sa le aiba.…

- A venit momentul sa pornești in cautarea darurilor pe care le vei oferi celor dragi! Profita din plin de o selecție magica de cadouri și bucura-te de o experiența senzoriala din cap pana in picioare, oferita de bogațiile naturii. REPARA TENUL ȘI IL PROTEJEAZA DE EFECTELE NOCIVE ALE POLUARII Pentru un…

- Marea Britanie se pregatește sa transfere Iranului peste 400 de milioane de lire sterline (527 milioane de dolari) pentru a obține eliberarea unui cetațean britanic de origine iraniana care lucra in cadrul unei agenții de ajutorare.