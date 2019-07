Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Cameron Boyce a incetat din viața la varsta de 20 de ani. Acesta a murit in somn, din cauza unor probleme medicale. Cameron Boyce a jucat in seria Descendants, iar cariera...

- Tatal lui Catrinel Sandu a murit. Nicu Sandu s-a stins din viata duminica seara, la Spitalul Colentina din Capitala, acolo unde fusese internat in urma cu mai bine de trei luni. Vedeta a sperat pana in ultimul moment ca se mai poate face ceva pentru ca parintele ei sa fie salvat, dar din pacate, acesta…

- Actrița de telenovele Edith Gonzalez a murit, joi, la varsta de 54 de ani. Vedeta a dus o lupta crunta cu cancerul mai bine de 2 ani. In august 2016, Edith Gonzalez a fost diagnosticata cu cancer de col uterin. Starea ei a fost extrem de grava, aceasta trecand printr-o intervenție de histerectomie totala…

- Vedeta show-ului TV Nashville Flipped, Dean Shafer, a murit in somn, la varsta de 38 de ani, potrivit familiei, transmite Metro. Dean Shafer este cunoscut pentru emisiunea despre restaurarea caselor istorice din...

- Bianca Pop, ispita de la "Insula Iubirii", și-a povestit drama in direct, la Antena 1. Vedeta a inceput sa planga in timp ce a dezvaluit ca și-a pierdut tatal intr-un grav accident de mașina, cand avea doar un an și jumatate, potrivit a1.ro. Bianca Pop a marturisit ca faptul ca a crescut fara…