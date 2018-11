Stiri pe aceeasi tema

- Veolia Romania, parte a grupului Veolia, expert global in gestionarea optimizata a resurselor, inaugureaza astazi, la Muzeul National de Istorie Naturala ,,Grigore Antipa", o instalatie interactiva menita sa atraga atentia asupra impactului plasticului in ecosistemele acvatice. Cu ocazia lansarii dioramei,…

- București, 16 noiembrie 2018 – Veolia Romania, parte a grupului Veolia, expert global in gestionarea optimizata a resurselor, inaugureaza astazi, la Muzeul Național de Istorie Naturala ,,Grigore Antipa”, o instalație interactiva menita sa atraga atenția asupra impactului plasticului in ecosistemele…

- Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" din Capitala ii invita pe copii sa ia o pauza de la statul in fața monitorului și sa invețe despre arta populara romaneasca, in cadrul proiectului "Saptamana fara calculator", in perioada 30 octombrie - 2 noiembrie, potrivit Mediafax.In muzeu vor…

- AmCham Romania, organzatie care reprezinta 430 de companii, isi exprima ingrijorarea cu privire la cresterea substantiala a cheltuielilor cu asistenta sociala pe care proiectul de modificare a legii pensiilor publice o genereaza la nivelul bugetului general consolidat.

- Expozitia speciala inchinata marelui cercetator roman este realizata de Muzeul National ce poarta numele savantului, va fi deschisa miercuri, 10 octombrie, si va fi disponibila publicului pana la sfarsitului lunii februarie a anului 2019.

- Primaria Municipiului Constanta cumpara prin achizitie directa un pachet pentru doua persoane ce va contine transport aerian la Bruxelles, Belgia, si retur, transfer aeroport Bruxelles hotel si hotel aeroport Bruxelles, precum si asigurare medicala de calatorie, in perioada 3 octombrie 5 octombrie 2018.…

- Liderul Pro Romania Suceava, deputatul Catalin Nechifor, a atras atenția, din nou, asupra ritmului slab in care se realizeaza proiectele din județ finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Catalin Nechifor a precizat ca ministrul dezvoltarii regionale, vicepremierul Paul Stanescu, a fost…

- Fostul prim-ministru, Victor Ponta, atrage atenția ca Romania pierde in continuare bani europeni buni pentru dezvoltarea Romaniei din cauza indolenței autoritaților de la București, o ”gasca formata din hoti si analfabeti”, care in loc sa se ocupe de o mai buna absorție a fondurilor comunitare incearca…