Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 29 de ani, insarcinata, a fost ranita intr-un accident petrecut miercuri la Alba Iulia. A fost acrosata de o masina al carui sofer a efectuat o manevra de mers inapoi. Acesta a parasit locul faptei. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 14.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din județul Alba au depistat 8 conducatori auto care au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Polițiștii reamintesc faptul ca alcoolul și șofatul sunt incompatibile. La data de 11 mai 2019, in jurul orei 2.20, polițiștii Serviciului Rutier…

- In dimineata zilei de 27 martie 2019, in urma unui apel la 112, prin care un cetatean din Alba Iulia a sesizat faptul ca o masina lasata in fata firmei a disparut, mai multe echipaje de politie au demarat activitatile de verificare, in teren. La scurt timp, politistii din Sebes au identificat si oprit…

- O femeie de 62 de ani din Ramnicu Valcea a fost lovita de o masina luni dimineata, 11 martie, pe o trecere de pietoni din oras. Soferul care a provocat accidentul a fugit, dar a fost prins marti, 12 martie. Momentul impactului a fost surprins de o camera de luat vederi a unui magazin din apropiere.

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea au depistat un șofer din comuna Berislavești, banuit ca ar fi provocat un accident rutier in Ramnicu Valcea, fugind apoi de la fața locului. La data de 11 martie a..c., polițiștii au depistat un barbat de 51 de ani, banuit ca ar fi accidentat…

- Un accident de circulație a avut loc miercuri seara, in cartierul Bradet din Zalau, la trecerea de pietoni din dreptul Bisericii Sfantul Ștefan. Un șofer de 55 de ani care conducea o mașina de teren a acorșat un pieton care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Victima, o fetița de 11…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - au descoperit, in aceasta dimineața, injurul orei 01.00, 34 de cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din tara. Aceștia se aflau ascunși in interiorul unui automarfar inmattriculat in Romania, condus de un cetatean…

- Soferul care a parasit locul accidentului mortal produs noaptea trecuta in comuna Iancu Jianu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul asteptat de toata…