"Amanda Eller este vie!", se afirma intr-un mesaj publicat vineri pe pagina de Facebook dedicata operatiunilor de cautare a tinerei.



"Amanda a fost gasita. Ea s-a ratacit si era blocata intr-o rapa, dupa ce s-a ranit usor in padure (...) Intre doua cascade, pe fundul unei rape adanci si langa albia unui izvor", se afirma in acelasi mesaj. O fotografie publicata pe Facebook arata cele doua glezne ale tinerei femei, acoperite de echimoze. Amanda Eller, profesoara de yoga si fizioterapie in Haiku, pe insula Maui, aflata in centrul acestui arhipelag din Oceanul Pacific, a fost reperata…