Stiri pe aceeasi tema

- Imagini halucintante în zona Soveja din municipiul Constanța. O femeie și-a vazut soțul cu amanta în mașina și a ramas șocata! Femeia nu a mai stat pe gamduri și s-a agațat de mașina! Soțul, prins asupra faptului, nu numai ca nu a oprit mașina ci și a apasat pedala de accelerație,…

- O femeie si-a prins sotul in timp ce o insela, in plina zi. Sofer de autobuz, isi conducea amanta, care se afla in dreapta. Nu s-a abtinut si i-a tras o mama de bataie, de fata cu ceilalti calatori.

- O femeie din Cluj a descoperit ca soțul ei are o aventura, dupa ce acesta a fost implicat intr-un accident rutier. Femeia a venit intr-un suflet sa vada ce s-a intamplat, iar cand a ajuns la fața locului a descoperit ca barbatul era in mașina cu amanta.

- O femeie se afla in stare grava dupa ce a incercat sa treverseze strada prin loc nepermis, marti seara, pe soseaua Mangaliei. Victima a fost lovita violent de un autoturism.Potrivit IPJ Constanta, in data de 14.05.2019 ora 22.05, un barbat de 19 ani a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei, pe banda…

- Femeia, in varsta de 28 de ani, a fost gasita moarta pe bancheta unui autoturism parcat, la Navodari. Autoritațile au declansat o ancheta pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Tanara a fost gasita, duminica, in jurul orei 22:00,…

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Acesta se afla singur in mașina, atunci cand a pierdut controlul volanului. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre…

- Imagini incredibile fac valuri pe Internet. O nevasta inșelata iși surprinde soțul in pat cu amanta. Furioasa, femeia ii cere socoteala, in pauza dintre rafalele de palme. In doar cateva zile, inregistarea a strans deja peste 15 milioane de vizualizari.