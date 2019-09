Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit si alte trei persoane s-au ales cu arsuri, vineri, dupa ce un utilaj a explodat la o fabrica de prefabricate din bulevardul Preciziei din Capitala. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autoscara si o descarcerare. De asemenea, au intervenit patru ambulante si…

- Pentru ca suntem sustinatori ai artistilor locali, dorim sa promovam constant aceste persoane. Astazi vom vorbi cu Cristian Daniel reprezentantul CDJ, un dj Clujean.Rep: Cine esti tu – CDJ?Eu, sunt un iubitor de muzica, fapt pentru care am incercat sa duc totul la urmatorul nivel. Noi, CDJ suntem o…

- O femeie a fost urcata cu forta intr-o masina, in Sectorul 2 al Capitalei, politistii fiind sesizati de un martor care a vazut intreaga scena. Masina si persoanele implicate au fost depistate de politistii de la sectia 18, dar victima nu doreste sa depuna plangere.”Ieri, 12 august 2019, la…

- O batrana in varsta de 81 ani a fost amendata de polițiști in Capitala pe motiv ca a traversat pe roșu, pe trecerea de pietoni. Femeia, care se deplasa cu dificultate, spune ca a inceput sa traverseze cand ... The post Culmea vigilenței: Polițiștii au amendat o femeie de 81 de ani pentru ca traversa…

- O femeie de 35 de ani a incercat sa se arunce de pe o cladire cu 5 etaje din Capitala de pe strada Dumitru Rișcanu. Potrivit oamenilor legii, femeia era in stare de ebrietate.Ea a fost convinsa de specialisti sa coboare.

- Polițiștii au efectuat percheziții autorizate in locuința unei femei in varsta de 42 de ani, locuitoare a Capitalei, fiind suspectata de circulatia ilegala a drogurilor, etnobotanicelor sau analogiile acestora.

- Sa practici yoga nu este doar sanatos, dar și vesel. Astazi, cu ocazia Zilei Internaționala a sportului Yoga, parcul Dendrariu din Capitala s-a transformat pentru cateva ore intr-o sala de sport.