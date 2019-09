Stiri pe aceeasi tema

- Debra Stevens livra ziare in orașul Fort Smith din statul american Arkansas in momentul in care a fost surprinsa de inundații. Blocata in mașina, femeia de 47 de ani a sunat speriata la numarul de urgența 911 și a implorat sa fie salvata timp de 22 de minute, pana cand s-a inecat. Operatorul a reacționat…

- Un accident grav de circulație s-a produs, aseara, in orașul Reșița. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, un barbat a fost reținut in aceasta dimineața dupa ce a accidentat o femeie, care a murit la spital. Scandalos este faptul ca individul era beat, nu deținea…

- Soferul autoturismului BMW din Luncavita care a intrat cu viteza extrem de mare intr-o curte dintr-un sat din judetul Tulcea, omorand un copil, pe mama si pe bunica lui, a fost retinut de politisti.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in accidentul din judetul Olt au fost implicate 19 persoane, din care una a murit. Alte doua victime sunt in stare grava, intre acestea fiind si o femeie insarcinata. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca in accident…

- O femeie de 80 de ani a fost ranita grav, dupa ce a fost lovita cu motocicleta de un polițist din convoiul care îi însoțea pe prințul William, duce de Cambridge, și pe soția acestuia, Kate, de la Windsor la Londra, scrie Reuters.Femeia, Irene Mayor, este în stare grava, dar…

- Un incident in trafic mai puțin obișnuit a avut loc ieri in Florești, județul Cluj. O femeie a traversat strada in graba și s-a lovit singura de o mașina care circula regulamentar. O femeie de 23 de ani, in calitate de pieton, s-a angajat, in fuga și fara sa se asigure, in traversarea DN 1 E 60 (prin…