O duzină de somalezi și irakieni, între care și copii, prinși când încercau să treacă ilegal frontiera de vest Politistii de frontiera din Varșand au descoperit, vineri, 12 cetațeni somalezi și irakieni, intre care și copii, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Grupul format din 12 persoane, care mergea pe camp, spre granița cu Ungaria, a fost observat și oprit de polițiști, vineri, la aproximativ 500 de metri fața de linia de […] Articolul O duzina de somalezi și irakieni, intre care și copii, prinși cand incercau sa treaca ilegal frontiera de vest a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Varșand au descoperit, vineri, 12 cetațeni somalezi și irakieni, intre care și copii, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea, vești bune pentru bucureșteni: 165 de stazi din toate sectoarele Capitalei au fost…

- Saisprezece cetateni irakieni si afgani, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Bors, judetul Bihor, potrivit news.roPotrivit Politiei de Frontiera, in noaptea de martispre miercuri, politistii de frontiera de la Sectorul…

- O femeie si cei trei copii ai sai, cu varste intre 4 si 15 ani, cetateni chinezi, au fost prinsi de politistii de frontiera din judetul Caras-Severin dupa ce au intrat ilegal in tara, incercand sa ajunga in Germania. Cetatenii chinezi erau ajutati de sora femeii, cetatean german, care ii ducea cu masina.

- Politistii de frontiera din Varsand, județul Arad, in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, au observat mai multe persoane care se deplasau pe jos, pe camp, spre teritoriul Ungariei. S-a intervenit cu operativitate si, la aproximativ 500 metri fata de linia de frontiera, printre culturile…

- Cincisprezece cetateni irakieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost prinsi de politistii din Varsand. Migrantii, cu varste cuprinse intre 16 si 40 de ani, se deplasau pe jos.

- Grupul a fost observat in timpul unei actiuni de combatere a migratiei ilegale, desfasurata in cooperare cu autoritatile de frontiera ungare. "In cadrul actiunii, politistii de frontiera au observat, in zona de responsabilitate, mai multe persoane care se deplasau pe jos, pe camp, spre teritoriul…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au retinut 28 de cetateni din Afganistan, calauziți de catre doi cetațeni romani, care intenționau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Afganii sunt cercetați pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar cei doi cetațeni…

- Paisprezece irakieni care incercau sa iasa ilegal din Romania au fost gasiti de politistii de frontiera de la Nadlac II - Csanadpalota, judetul Arad, migrantii fiind ascunsi intr-o autoutilitara, in trei cutii de...