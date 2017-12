Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe Șoseaua europeana! O femeie care se deplasa pe acostamentul consolidat al drumului și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de o mașina de teren care circula prin localitatea la Cioranca. Traficul rutier este restrictionat pe durata cercetarii la fata locului efectuate de politisti.…

- Circulatia a fost restrictionata pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu, zona Aciliu, marti dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, dupa ce trei masini s-au lovit. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut la kilometrul 277 (Aciliu). Din primele date, un autoturism care…

- Femeia – in varsta de 35 de ani – se afla la volanul unui autoturism Dacia Logan cand un autotren a patruns pe sensul ei de mers și a izbit-o in plin, proiectandu-i mașina in afara parții carosabile, pe camp. Conducatoarea auto a ramas captiva intre fiarele autoturismului, fiind descarcerata de pompieri…

- Accident rutier pe Drumul National 56 A in judetul Mehedinti Traficul este blocat pe DN 56 A, în judetul Mehedinti, în urma unui accident de circulatie produs a iesirea din localitatea Hinova. O persoana a decedat, iar alte opt au fost transportate la spital, dintre care doi copii,…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Doi tineri și-au pierdut viața, iar un al tanar a ajuns in stare grava la spital, in urma unui accident ce a avut loc seara trecuta, in apropiere de Caransebeș. Polițiștii au fost sesizați seara trecuta ca pe DN 68, la ieșirea din localitatea Iaz catre Obreja a avut loc un accident rutier cu urmari…

- Tragedie in Banat, dupa ce un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata la locul de munca. Sfarsitul sau a fost unul infernal, pentru ca a murit strivit de un utilaj TAF, care s-a rasturnat peste el, potrivit infocs.ro. Victima era din Moldova si a venit la Sopotul Nou in Muntii Locvei, intr-o exploatare…

- O femeie de 60 de ani și-a pierdut viața marți dimineața, in jurul orei 5.30, in urma unui accident rutier petrecut pe strada Harmanului. Femeia s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii, in zona autogarii 3, fiind surprinsa si accidentata de un autobuz care circula spre Triaj și era condus…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 13.30, pe DN7, in zona Pianu. Este vorba despre o tamponare intre un autoturism și un autocamion. Traficul rutier este oprit pe DN7, km 335+900 m, datorita unui accident in care sunt implicate un autoturism și un camion. Potrivit IPJ Alba, șoferul camionului…

- Dansatori celebri implicati intr-un accident mortal in judetul Neamt. Este vorba despre Petrișor Ruge și brazilianul Antonio dos Santos, care s-ar fi aflat intr-un autoturism care a izbit un pieton in localitatea Zanesti, informeaza B1 TV. Barbatul care și-a pierdut viața avea 60 de ani, ar fi fost…

- UPDATE ora 06:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt, circulatia pe DN15Bacau – Piatra Neamt s-a reluat in conditii normale. Din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un pieton si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele…

- O persoana si-a pierdut viata intr-un accident rutier produs miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, nu departe de municipiul Sfantu Gheorghe. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat ca o alta persoana aflata…

- Noaptea trecuta a însemnat finalul vieții pentru o tânara în vârsta de 35 de ani. În jurul orei, ora 00.05, un barbat de 32 de ani, din localitatea Ciocîrlia de Sus, județul Constanța, a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Cobadin catre Murfatlar, unde ar fi…

- Un barbat de 62 de ani a fost injunghiat cu un cutit in piept sambata seara in cartierul Dacia din Iasi. Din nefericire, el si-a pierdut viata. Un echipaj de la SMURD de Terapie Intensiva Mobila (TIM) a fost la fata locului, dar nu i-a putut salva viata barbatului. Din primele informatii, se pare ca…

- Cinci persoane ranite dupa coliziunea dintre doua masini, in municipiul Buzau. Potrivit purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Drachiciu, accidentul rutier a avut loc la iesire din municipiul Buzau, pe DN 2-E85, in coliziune fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, cinci persoane…

- UPDATE 17:40 : Victima avea 49 de ani si era din comuna Cetatea de Balta, judetul Alba. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului nr. 2 Craiova pentru necropsie. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa Din ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din Lazu catre Autostrada A4. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, din primele informatii o persoana este incarcerata. Din primele informatii doua persoane au fost ranite.…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- IMAGINI CUTREMURATOARE. O FAMILIE DISTRISA. TREI PERSOANE au MURIT. Un copil și parinții sai au murit. Un autoturism s-a izbit frontal de un TIR.Traficul rutier blocat. FOTO Traficul rutier este blocat in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravița in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au pierdut viața toți cei trei pasageri din autoturism. "Un autoturism s-a izbit frontal de un tir, în urma impactului cei trei…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN3 la intrare in localitatea Valu lui Traian. Din primele informatii un autoturism a intrat sub un tir, iar soferul a decedat in urma impactului extrem de violent. La fata locului a ajuns si un echipaj de la Ambulanta dar din pacate nu s a mai…

- Tragedie, duminica seara intr-o comuna din Argeș, dupa ce o femeie de 42 de ani, mama a trei copii, a cazut cu mașina intr-un canal de fuga al unei hidrocentrale. Femeia se intorcea de la serviciu pe un drum comunal neluminat și fara vreo semnalizare rutiera, iar intr-o curba la dreapta aceasta a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe DN2 se desfasoara ingreunat la iesirea din localitatea Urziceni catre Buzau.Acolo a avut loc o tamponare intre doua autoturisme.Politistii de la Rutiera spun ca in aproximativ 45 de minute traficul va…

- Un tanar in varsta de 26 de ani si-a pierdut viata, intr-un accident rutier produs joi, in jurul orelor 11.30, pe ocolitoarea Brasovului, in apropiere de comuna Tarlungeni. Victima conducea o autoutilitara, spre DN 11, in momentul in care, la km 4 + 600 m, a oprit pe banda 1 si a coborat din autovehicul.…

- UPDATE Din primele verificari efectuate de politistii rutieri a reiesit ca o tanara in varsta de 19 ani , din Limpezis a fost acrosata de un TIR in timp ce se deplasa pe carosabil, pe DN 2 E85 sensul de mers Urziceni catre Buzau. Grav accident de circulație produs in urma cu scurt timp in localitatea…

- TRAGEDIE pe SOSEA. Accident mortal. Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci au fost ranite, in urma impactului dintre un autoturism și un microbuz Doua persoane, un barbat și o femeie, au decedat, iar alte cinci au fost ranite in urma producerii, miercuri seara, a unui accident rutier in localitatea…

- "In autoturism se aflau trei persoane, dintre care doua incarcerate. Cele doua persoane incarcerate au fost descarcerate de catre colegii mei de la secția de pompieri Dragalina. Din pacate, acestea erau in stop cardiorespirator. S-au efectuat manevre de resuscitare fara succes. Sunt decedate, barbat…

- Tragedie pe drumul Prenestina bis din Roma in seara zilei de luni, 6 noiembrie 2017. Potrivit rotalianul.com, in jurul orei 18:30, un barbat roman de 43 de ani si a pierdut viata in urma unui grav accident rutier.P.G., cetatean roman in varsta de 43 de ani, se afla la volanul unui automobil Opel Zafira…

- Un barbat a murit, dupa ce a suferit un infarct, la scurt timp dupa ce si a pierdut fiul intr un accident rutier, care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Braila, relateaza BZI.roMedicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul rapus de infarct. Cei doi vor fi condusi impreuna pe ultimul…

- In urma cu aproximativ o ora, o persoana a fost lovita de o masina in localitatea Podu Iloaiei. La fata locului s-au deplasat echipaje ale politiei si serviciului de ambulanta. Traficul a fost blocat pe acest sector de drum a fost blocat, formandu-se o coada de cativa kilometri.

- “Din primele cercetari efectuate la fața locului, s-a stabilit ca un barbat de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DJ792A, dinspre Beliu spre Bocsig, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune laterala cu un autoturism condus regulamentar de un barbat de 59 de ani. In urma evenimentului…

- O femeie a fost accidentata mortal, joi dimineața, in apropierea garii Aiud, de trenul IR 1836 ce circula pe ruta Cluj Napoca-București. Potrivit IPJ Alba, cercetarea la fața locului este in plina desfațurare. Urmeaza sa fie stabilite imprejurarile producerii evenimentului precum și identitatea victimei.…

- Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orelor 22:00, pe DN 1, pe raza localitatii Dumbrava. Este vorba despre o coliziune intre un camion si un autoturism, soldata cu o victima incarcerata. „Trafic restrictionat pe DN1, p3e raza localitatii Dumbrava datorita unui accident rutier in care sunt implicate…

- Viața unei femei din satul clujean Finciu, comuna Calațele, a devenit un calvar. Asta de cand a decis sa puna capat unei relații de concubinaj pe care a avut-o cu un barbat din localitate. Femeia acuza ca fostul concubin i-a furat banii, un telefon mobil, piatra de construcție din curte și alte bunuri…

- Bunicul, fiica și nepotul de 3 ani au murit dupa ce s-au ciocnit frontal de un camion de mici dimensiuni, marți în apropiere de orașul Guadiana del Caudillo, situat la mica distanța de granița cu Portugalia.

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN6, la iesire din localitatea Maldaeni, judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care un autoturism a intrat frontal intr-un tir. In urma impactului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Statia Babadag au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru degajarea urmarilor unui accident rutier produs in localitatea Babadag.Din primele informatii, un singur autoturism a fost implicat, doar…

- Un accident mortal a fost provocat de un echipaj de politie, in judetul Valcea, informeaza Romania TV. Autospeciala in care se aflau mai multi agenti a lovit un barbat. Victima era intinsa pe sosea.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Vrancea pe DN2 Bucuresti ndash; Focsani, pe raza comunei Urechesti a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz. Din aceasta cauza traficul se desfasoara pe un fir, alternativ,…

- Un accident de circulație a avut loc luni, 9 octombrie a.c., pe Drumul Național 1H, in localitatea Crișeni. Evenimentul s-a produs la ora 14,10 și s-a soldat cu ranirea ușoara a unei persoane. Șoferul, un zalauan de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in Polonia s-a angajat neregulamentar…

- Traficul rutier este oprit pe DN2, intre localitațile Urziceni și Coșereni, din cauza unui accident rutier grav in urma caruia o persoana a decedat și alte 14 sunt ranite, anunța Centrul InfoTrafic. Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe DN2, in județul Ialomița, intre localitațile…

- Traficul oprit in Sinaia pana duminica seara pe timpul desfasurarii festivalului „Sinaia Forever 2017”. Traficul rutier din centrul statiunii Sinaia va fi oprit pana duminica seara, pe timpul desfasurarii festivalului „Sinaia Forever 2017”. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Prahova, pana duminica…

- Traficul rutier va fi inchis, in perioada 9-18 octombrie, pe DN 1D, in zona km 40+350, pentru lucrari de refacere a trecerii la nivel cu calea ferata de la km 67+508, linia CF București Nord - Urziceni, și km 51+480, linia CF Ploiești Sud - Urziceni (localitatea Barbulești), informeaza joi Compania…

- Traficul feroviar si rutier este oprit, marti, in judetul Bacau, intre Adjud – Onesti, dupa ce un autoturism a rupt un stalp de sustinere a retelei electrice si a luat foc. Soferul a fost salvat la timp, insa stalpul a cazut pe calea ferata, informeaza news.ro.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- In accidentul rutier au fost implicate un microbuz și o autobasculanta. La locul accidentului intervin cei de la Secția Barzava, Garda Birchiș cu o autospeciala cu modul de descarcerare și patru subofițeri. Ajunși la fața locului, pompierii au gasit un barbat – conștient, cu piciorul prins. Victima…

- Un barbat care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara se asigure a sfarsit sub rotile unei masini. Barbatul in varsta de 49 de ani a fost ucis pe loc.Tragedia s-a petrecut sambata, 30 septembrie, pe DJ 101, in localitatea Fierbinti de Sus.

- Tragedie in localitatea Dridu. O femeie de 36 de ani a murit dupa ce un șofer baut a lovit-o cu mașina. Barbatul avea o alcoolemie de 0,58 miligrame alcool pur in aerul expirat. Polițiștii i-au intocmit un dosar penal cu 3 capete de acuzare. O ancheta in curs Victima accidentului petrecut la Dridu,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intrare in Eforie Sud. Un autoturism si o motocicleta au intrat in coliziune.Motociclistul se afla in stare stabila. Victima in varsta de 45 ani, prezinta un traumatism cranio cerebral si fractura la membru superior. ...