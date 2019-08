Stiri pe aceeasi tema

- Intram intr-o lume noua și parca reperele de care ne ținem ca sa razbim spre ziua de maine dispar unul cate unul. Iar schimbarile par titluri de mega-parodii, pentru ca exista un haz in multe din lucrurile noi care pun in logici inverse tradițiile de pana acum. De exemplu, cum vi s-ar parea…

- Guvernul Danemarcei ia in calcul consolidarea masurilor de control la frontiera cu Suedia, dupa ce doi suedezi au fost pusi sub acuzare in urma exploziei de la sediul administratiei fiscale de la Copenhaga, a anuntat miercuri premierul danez Mette Frederiksen, citat de Reuters.''Vom analiza…

- Jyske Bank, a treia cea mai mare din Danemarca, a inceput sa ofere clientilor sai credite ipotecare pe 10 ani la dobanzi de -0,5%, in timp ce o alta banca daneza, Nordea, spune ca ia in considerare sa perceapa dobanzi de 0% pentru credite ipotecare pe...

- O banca daneza ofera credite ipotecare cu dobanda negativa, ceea ce inseamna ca clienții sunt platiți pentru cumpararea de proprietați cu bani imprumutați, relateaza Huffington Post, potrivit Agerpres.Jyske Bank, a treia cea mai mare banca independenta din Danemarca, a anunțat saptamana trecuta…

- Jyske Bank, a treia cea mai mare banca independenta din Danemarca, a anuntat saptamana trecuta ca potentialii cumparatori de locuinte pot lua o ipoteca pe 10 ani cu rata fixa, cu o dobanda de minus 0,5-. Institutia financiara considera ca rata negativa a creditului va actiona ca o subventie pe perioada…

- Operatorul proiectului Nord Stream 2 a anuntat joi ca lucrarile la gazoductul care traverseaza Marea Baltica spre Europa ar putea fi intarziate cu opt luni si ar putea costa cu 660 de milioane de euro in plus, din cauza obstacolelor in obtinerea permiselor necesare din Danemarca, transmite Reuters.…

- Operatorul proiectului Nord Stream 2 a anuntat joi ca lucrarile la gazoductul care traverseaza Marea Baltica spre Europa ar putea fi intarziate cu opt luni si ar putea costa cu 660 de milioane de euro in plus, din cauza obstacolelor in obtinerea permiselor necesare din Danemarca, transmite Reuters,…

- Formarea unei forte navale europene pentru zona Golfului Persic ar trimite un mesaj ostil, a declarat duminica purtatorul de cuvant al guvernului iranian, Ali Rabiei, citat de agentiile de presa Reuters si France Presse. Franta, Italia si Danemarca si-au exprimat sprijinul pentru un plan…