- Deflagratia s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta si organizatii internationale, a declarat Nasrat Rahimi, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, informeaza Agerpres.Explozia puternica s-a produs intr-o zona frecventata…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 25 au fost ranite, inclusiv un candidat la funcția de vicepreședinte al Afganistanului, în urma unui atentat care a avut loc duminica în zona centrala a orașului Kabul, au anunțat reprezentanți ai autoritaților, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 13 ranite in urma unei explozii produse in nord-estul capitalei afgane Kabul duminica dupa-amiaza, dupa care atacatori inarmati au intrat in biroul unui partid politic, informeaza dpa si AFP, citand un bilant provizoriu al atacului. France Presse precizeaza…

- France Presse precizeaza ca atacul este in curs de desfasurare. Agentia de presa EFE comunica trei morti si cel putin 25 de raniti. Purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Nasrat Rahimi, a indicat ca mai intai a avut loc o explozie in apropierea biroului partidului Green Trend, dupa…

- "Un soldat a fost ucis" cand un kamikaze a luat ca tinta miercuri dimineata vehiculul blindat in care se aflau el si alti doi militari croati, a declarat presei la Zagreb ministrul croat al apararii, Damir Krsticevic. Soldatul mort avea 27 de ani si a fost identificat sub initialele J.B. Ranile…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si multe altele ranite in urma unei explozii cu bomba produsa langa poarta de intrare a Universitati de Stat din Kabul vineri dimineata, potrivit oficialilor locali, citati de AFP si dpa, titreaza Agerpres. ‘Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma…

- Un atac cu masina-capcana si cu arme de foc in capitala Kabul s-a incheiat luni dupa aproape 11 ore, soldandu-se cu cel putin sase morti, printre care si doi politisti, relateaza AGERPRES.Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.…