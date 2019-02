Stiri pe aceeasi tema

- Jim Mattis, fostul ministru al Apararii, care si-a parasit functia odata cu intrarea in noul an, a aprobat ca Marina SUA sa cheltuiasca 2,9 milioane de dolari dintr-un fond alocat „cheltuielilor extraordinare" pentru a plati contractorii locali in vederea construirii unui drum perimetral in jurul…

- "Noi nu avem incredere ca veti face ceva din ce ati promis astazi aici si nici nu avem speranta ca sunteti pregatiti pentru aceasta provocare in urmatoarele sase luni. Tot ce ati facut pana acum ne duce spre aceasta concluzie. Acest grup care conduce astazi Romania de doi ani s-a comportat si se…

- „Aceasta situatie reflecta in mod fidel abordarea organelor fiscale in cadrul inspectiilor fiscale, in practica fiind din ce in ce mai rare cazurile in care inspectiile se incheie fara impunerea de obligatii suplimentare de plata. Industrii care pana acum cativa ani se confruntau cu sume simbolice la…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a oferit un pranz de lucru delegatiei conduse de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in Sala Tronului de la Palatul Regal, joi, 22 noiembrie. In acel loc, in urma cu doar un un an acolo a fost punctul central al funeraliilor de stat ale regelui Mihai…

- Banca Transilvania si Garmin au lansat, in premiera pentru Romania, platile contactless prin smartwatch, in speta prin ceasurile inteligente al Garmin care are optiunea Pay prin tehnologia NFC. Metoda de plata functioneaza doar prin conectarea...

- Peste 300 de reprezentanți PES activists Romania din toata țara s-au adunat sambata la Timișoara, la sala Europa a Centrului Regional de Afaceri, pentru a discuta despre parcursul european al Romaniei. „Intr-un moment in care mesajele eurosceptice incep sa apara in spațiul public din Romania, este timpul…

- Deputatul Liviu Pleșoianu a prezentat, pe Facebook, o rezoluție impotriva ipocriziei Uniunii Europene, in care susține, printre altele, ca Romania nu exporta corupție in nicio țara europeana, menționand ca anumite companii vest-europene ofera mita miliarde de euro in state precum Romania."Rezoluție…

- Vineri, 9 noiembrie comisarul european Marianne Thyssen a inmanat premiile, in cadrul conferintei de inchidere a Saptamanii europene a competentelor profesionale 2018. "Este o placere sa fiu astazi aici si sa vad de cat sprijin se bucura educatia si formarea profesionala in intreaga Europa. Fiecare…