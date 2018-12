Stiri pe aceeasi tema

- UNTRR solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Transporturilor respectarea prevederilor legale privind restituirea unei parți din supraacciza la motorina, in caz contrar transportatorii rutieri romani vor declanșa proteste cum sunt cele din Bulgaria și Franța, conform…

- In document se stipuleaza ca Romania si Franta vor defini impreuna si vor pune in aplicare o noua foaie de parcurs privind dezvoltarea politicilor de interes comun pentru urmatorii patru ani. In privinta cooperarii in cadrul Uniunii Europene, se arata ca Franta va acorda intregul sprijin Romaniei…

- Pana sa aiba, marti, o intrevedere cu presedintele Macron, Klaus Iohannis s-a intalnit cu reprezentantii comunitatii de romani din Franta. Intrevederea de luni seara a avut loc la sediul Ambasadei Romaniei din Paris, iar cu acest prilej seful statului a raspuns mai multor intrebari ale jurnalistilor,…

- Prezent in studioul Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac spune ca pe internet a fost generata foarte multa violența fara nici un fel de repercusiune. "Cred ca orice om rațional din aceasta tara dorește ca un 10 august sa nu se repete pe 1 decembrie, de ziua Marii Uniri. Problema fundamentala…

- "Rusine sa le fie celor care au atacat ofiterii de politie. Nu e loc pentru violenta in Franta", a scris presedintele pe Twitter. Scene de haos au fost inregistrate, sambata, pe Champs-Elysees, unde 8.000 de "veste galbene" s-au adunat pentru a protesta fata de scumpirea carburantilor si politica economica…

- Peste 200.000 de oameni au ieșit in strada, la Paris, cerand demisia președintelui Macron. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. S-au facut și zeci de arestari. Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze…

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- "Eu am vazut o serie de lucruri care sunt taxate de presa ca gafe si care n-au nicio legatura cu o actiune gresita. Sigur ca se poate intampla oricui sa faca si greseli si nimeni nu e scutit de astfel de greseli. Si eu cand eram prim-ministru poate am facut greseli sau sigur am facut greseli. …