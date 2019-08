Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat pentru MEDIAFAX ca din punctul lui de vedere exista o a treia victima deoarece indiciile pe care le are arata ca anchetatorii evita un scandal. Avocatul spune ca sunt și bijuterii care ar indica o a treia victima.„Din punctul meu de vedere exista…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, fata care ar fi fost ucisa de Ghorghe Dinca acuza anchtatorii ca nu prelevat probe ADN decat din oase calcinate și vor sa distraga atenția de la existența unei alte victime„Eu nu inteleg de ce IML au luat probe din oase din care nu se poate lua ADN. Sunt mai…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat vineri la Antena 3 ca procurorii care instrumenteaza cazul Caracal au condiționat accesul sau la verificarile din ancheta de semnarea unei declarații in care iși asuma ca nu va da informații publice din cercetari.Tonel Pop a zis ca declarația…

- Avocatul familiei Melencu a dezvaluit ca oasele gasite in padurea de langa Caracal nu i-ar aparține Luizei. Tonel Pop a subliniat ca Gheorghe Dinca a fost mai mult decat nesigur cand a trebuit sa o indentifice pe Luiza, precizand ca acesta dadea indicații anchetatorilor in funcție de luna anului in…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca a declarat ca acesta le-a spus anchetatorilor ca Luiza, cealalta victima a sa, a fost de acord sa-l insoțeasca. Criminalul din Caracal afirma și ca nu a violat-o pe adolescenta. Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a facut declarații despre clientul sau. Avocatul…

- Cazul crimelor de la Caracal se complica. Se pare ca este intradevar vorba despre un criminal in serie, o varianta lansata inca de la inceput. Procurorii au indicii, in baza probelor analizate, ca Gheorghe Dinca ar fi facut și o a treia victima pe langa Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, au declarat…

- Alexandru Bogdan, avocatul suspectului in cazul de la Caracal, a declarat ca din casa lui Gheorghe Dinca anchetatorii au ridicat trei telefoane, precizand ca pata de sange din curtea acestuia este de natura animala. Avocatul s-a aflat duminica la Caracal, unde continua cercetarile la locuinta…