Stiri pe aceeasi tema

- Noi date ies la iveala in cazul profesorului iniversitar din Iasi si a sotiei sale, gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca cei doi s-au sinucis, miercuri au descoperit ca acestia erau in stare avansata de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Se pare ca cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a declarat Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi, la Realitatea TV. Conform acesteia, Anda Elena Maleon avea o alcoolemie de 2,40 la mie, iar soțul sau de 1,70 la mie. Ieri, purtatorul…

- Noi detalii despre cazul dublei sinucideri din Iasi: Cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a anuntat la Realitatea TV Carmina Pascal, purtatorul de cuvânt al Parchetului de pe lânga Tribunalul din Iasi.

- "O amintire cu dl profesor Bogdan Maleon... Era ultimul curs inaine de examen, iar noi, masteranzii dumnealui, ii adresam intrebari despre modul de alcatuire a subiectelor. Mie imi placea sa glumesc cu dumnealui, desi era un tip serios, tinea la glume. La un moment dat, l-am intrebat:…

- Dubla sinucidere a sotilor Anda si Bogdan Maleon din Iasi a socat o tara intreaga. Si, de la o ora la alta ies la iveala noi informatii in cazul acestei tragedii. In acelasi loc, in urma cu exact doi ani, un alt cuplu si-a pus capat zilelor. Asta inseamna ca tragedia din 2015 s-a intamplat tot in ziua…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Luni seara, directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, au fost gasiti morti, in casa. Ar fi vorba despre o dubla sinucidere, a spus procurorul de caz, scrie digi24.ro.

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Principala ipoteza a anchetatorilor este ca directorul Bibliotecii Universitare din Iasi si-ar fi ucis sotia din cauza geloziei, dupa care s-ar fi sinucis, spun surse din randul anchetatorilor.Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti luni seara morti in casa. Barbatul era spanzurat de o grinda, iar femeia era intinsa pe jos in aceeasi camera. Surse judiciare sustin, citate de News.ro, ca este luata in calcul varianta conform careia acesta si-ar…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, scrie digi24.ro.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun, informeaza Mediafax. Conform aceleiași surse, femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-ar fi sinucis. Trupurile…

- Cele doua persoane, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa, au fost gasite fara suflare in locuinta lor . Cei doi par sa nu fi avut probleme, spun rudele, care au fost surprinse sa afle ca cei doi au murit. Ei au fost gasiti morti de o ruda, care a venit sa vada de…

- Cazul fetiței bolnave de cancer a ajuns in atenția publicului dupa ce parinții au refuzat sa o trateze. Acum, medicii au decis ca boala a avansat prea mult și nu mai pot sa intervina. Fetița de 8 ani a fost transferata pe 12 decembrie la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce instanta a decis sa…

- Tragedia a avut loc in dreptul localitatii Boita. Din cauza apei foarte reci si a vizibilitatii reduse, masina a fost gasita abia dupa 48 de ore de la accident. In masina se afla un tanar de 30 de ani, intins pe scaunele din fata. Pozitia in care se afla arata ca s-a zbatut din rasputeri sa…

- Polițistul lovit cu sabia de un interlop este in continuare paralizat, a precizat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Dan Ciprian Sfichi, polițistul ranit in timpul unei misiuni cu o sabie, dupa ce a fost atacat de un interlop, are o evoluție…

- Un gest de o cruzime halucinanta a avut loc duminica în localitatea Țaga, din județul Cluj. Un grup de vânatori, ieșiți la distracție, au împușcat o cațelușa care se afla la locul nepotrivit în momentul nepotrivit. Gloanțele au lovit-o în zona capului și în…

- Un barbat pe care medicii il credeau inconstient s-a trezit brusc, s-a smuls din aparatele de la care era conectat si s-a aruncat pe geam, de la etajul 5 al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, informeaza observator.tv. Vasluianul suferise o interventie medicala si era conectat la…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Suceava a dispus acordarea unui salariu de excelența pentru Ciprian Sfichi, polițistul lovit cu sabia in cap de un interlop. Starea de sanatate a barbatului grav ranit in misiune se imbunatațește. Polițistul Dan Ciprian Sfichi din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale…

- Suspecta in cazul care a ingrozit un oras intreg urmeaza sa fie prezentata instantei, in speta Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce in prima faza a fost retinuta pentru 24 de ore, urmare a audierii sale de catre oamenii legii. Cazul este cercetat de politistii de la Omoruri…

- Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi fac apel la cetateni sa vina sa doneze sange pentru o studenta care se afla in stare grava dupa ce a fost lovita de o masina pe un trotuar, dar si pentru alte persoane a caror viata depinde de transfuziile de sange. Prof. univ. dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi, ai carei parinti se opuneau tratamentului pentru cancer, a fost dusa la spital. Instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer.

- Dupa aproape o saptamana in care a fost in coma indusa, politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, lovit cu o sabie in cap in timpul unei perchezitii, si-a mai revenit. Starea sa medicala s-a imbunatatit, iar doctorii de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu” din Iasi incearca acum sa il hraneasca…

- Conform informațiilor operative oferite Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI de catre colegii romani accidentul rutier cu implicarea cetațenilor moldoveni a avut loc in aceasta dimineața la ora 6.20 min. in apropiere de județul Harghita, Romania.

- Potrivit interceptarilor, barbatul care l-a atacat pe politistul din Radauti a premeditat totul. Acesta se astepta ca din clipa in clipa sa fie ridicat de mascati, iar in momentul in care oamenii legii au spart usa i-a atacat cu o sabie. Unul dintre politist a fost ranit grav, ajungand in stare critica…

- Polițiști, victime ale infractorilor. Peste 230 de oameni ai legii au fost agresați și doi omorați, numai in acest an. Pana la sfarsitul lunii octombrie 2017, la nivel national, s-au inregistrat 236 de cazuri in care politistii au fost agresati, fizic sau verbal, potrivit IGPR. Cel mai recent caz in…

- Starea agentului șef adjunct Dan Ciprian Sfichi, in varsta de 35 de ani, este in continuare una critica. Lovitura de sabie incasata de la traficantul de droguri Alexandru Huțuleac i-a provocat leziuni extrem de grave la cap, iar pierderile de sange au fost masive. De aceea, in cursul zilei de astazi,…

- La o zi dupa ce agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi a fost lovit cu sabia in cap atat de puternic, incat i-a fost crestat creierul s-au aflat informatii care au starnit revolta. Acestea au fost facute publice de liderul sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul", filiala Suceava.

- Barbat ucis de soție in Iași, in urma unui scandal sambata seara. Omul a fost incercat sa-și agreseze nevasta care l-a injunghiat mortal dintr-o singura lovitura. Femeia este acum audiata de polițiști. Crima infioratoare a avut loc intr-un cartier din Iași, dupa o cearta aprinsa. Un barbat i-a facut…

- In ultima perioada, tot mai multi batrani sunt abandonati in UPU de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi, multi gasiti in casa intr-o situatie deplorabila. Cazul unei batrane de 91 ani dintr-o comuna de langa Iasi le-a taiat respiratia medicilor de la urgente. Lucretia Movila, din comuna ieseana Ungheni,…

- In ultima perioada, tot mai multi batrani sunt abandonati in UPU de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, multi gasiti in casa intr-o situatie deplorabila. Cazul unei batrane de 91 ani dintr-o comuna de langa Ia...

- Detalii surprinzatoare in cazul bebelusului din satul Brezoaia, raionul Stefan Voda, care a murit dupa ce caruciorul in care se afla a fost lovit de o masina. Medicii legisti au gasit in sangele sau o concentrație de alcool de 0,44.

- Tanara din raionul Drochia care a murit zilele trecute de insuficienta renala NU a fost operata. Dezmințirile au fost facute de medicii din Balti. Doctorii povestesc ca Niculina li s-a adresat in data de 21 octombrie, la ora 6 dimineata.

- O tanara in varsta de 32 de ani a murit marti dupa amiaza, intr-un accident cumplit. Alexandra a pierdut controlul volanului si, dupa ce s-a rotit pe sosea, a fost lovita de o alta masina, impactul fiind foarte puternic.

- Saptamana trecuta, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi a ajuns un baietel de aproximativ doi ani, care a fost muscata in zona fetei de cainele cu care se juca. Medicii au descoperit ca nu este pentru prima data cand se intampla acest lucru, copilul fiind muscat, si in urma cu cateva luni, de acelasi…

- Anastasia Gavril, fata cea mare a parintelui Petru Gavril, a incetat din viata dupa o saptamana de agonie pe un pat de spital, unde medicii au facut tot ce le-a stat in putinta ca ea sa supravietuiasca. Astfel, azi, la fix o saptamana de la cumplitul accident provocat de Alexandru Vasile, care era beat,…

- Un barbat din Iasi a ajuns la Spitalul „Sfantul Spiridon“ cu un deget beteag. Alexandru Ilioi, in varsta de 58 de ani, a murit la doua saptamani de la internare. Familia lui a fost ingenuncheata de durere.

- Cazul lui Tudor, tanarul din Cluj care a fost dat afara de la ore din cauza parului lung, a enervat o tara intreaga. Sotul Simonei Gherghe il sustine pe adolescent si, in semn de solidaritate, a povestit ce i s-a intamplat lui in liceu din cauza tunsorii.

- Un preot si alti membrii ai familiei sale si-au gasit sfarsitul intr-un accident grav de masina in timp ce se indrepta catre Iasi, pentru a seruga la moastele Sfintei Parascheva. Doar sotia preotului a scapat cu viata, dar se afla internata in stare grava.

- Cazul femeii din Vaslui are a murit din cauza dietei cu bicarbonat a socat intreaga tara, dar in special pe familia acesteia. Rudele nu isi explica si sunt revoltate pentru ca femeia de 49 de ani nu a putut fi salvata.

- Lasat nesupravegheat sa se joace alaturi de alți prichindei, un copil a murit intoxicat cu matraguna in Bacau. Baiețelul de doar șapte ani a ajuns in coma la spital, insa nu a mai putut fi salvat, cu toate eforturile medicilor. Tot in județul Bacau, o fetița a fost la un pas de moarte, dupa ce a mancat…