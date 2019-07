Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii cauta in mai multe lacuri din trei județe, sperand sa descopere resturi ale victimelor presupusului criminal din Caracal. Anchetatorii se vor intoarce in locuința unde au fost gasite resturi umane și obiecte care au aparținut Alexandrei Maceșanu, fata care ar fi fost ucisa de individul reținut…

- Autoritațile extind ancheta in cazul crimelor de la Caracal. Potrivit Romania TV scafandri din mai multe județe au fost chemați pentru a cauta indicii intr-un lac din apropierea locuinței criminalului. Se pare ca anchetatorii au indicii cu privire la mai multe victime, potrivit sursei citate.…

- Suspectul in cazul fetelor disparute in Caracal, Gheorghe Dinca - poreclit "Popicu" - a fost retinut sambata dimineata, a anuntat DIICOT Comunicatul DIICOT La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. si a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G.…

- De aproape 10 ore, polițiștii se afla la casa presupusului criminal in serie din Caracal. Gheorghe Dinca se afla in continuare in casa, incatușat și inconjurat de anchetatori. La porți sunt sute de oameni, revoltați și șocați, care il așteapta pe barbat pentru un linșaj public.

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Imagini și scene dramatice la locul unde ar fi fost comise mai multe crime odioase. Zeci de oameni s-au strans in fața casei lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi luat mai multe tinere la ocazie, tinere pe care apoi le-ar fi ucis in moduri cumplite.

