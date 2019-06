Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, l-a vizitat pe Neymar la spitalul ortopedic din Brasilia, unde atacantul-vedeta a fost transportat dupa o accidentare la glezna dreapta care l-a facut sa rateze Copa America la fotbal, urmandu-i recuperare rapida, informeaza agentia EFE. Seful statului…

- Starul brazilian Neymar se face remarcat tot mai mult in afara terenului si nu prin prestatiile sale din timpul meciurilor, iar ultimul sau ''capriciu'', un elicopter complet personalizat, in valoare de 13 milioane euro, l-a adus din nou in atentia presei, scrie cotidianul sportiv Marca.…

- Atacantul vedeta Neymar, absent de la antrenamentul de joi al echipei Paris Saint-Germain, este asteptat sa se alature sambata lotului Braziliei care se pregateste pentru Copa America, la Rio de Janeiro, cu trei zile mai devreme decat data prognozata, a anuntat, vineri, un purtator de cuvant al Confederatiei…

- Atacantul-vedeta al clubului Tottenham Hotspur, Harry Kane, a suferit "o accidentare serioasa la ligamentele gleznei stangi", a anuntat, joi, gruparea engleza, care nu a precizat insa durata absentei internationalului englez, informeaza AFP. "Dupa evaluarea din ultimele doua zile, putem confirma ca…

- Neymar, starul selectionatei de fotbal a Braziliei si al clubului Paris Saint-Germain, a aparut intr-o inregistrare video alaturi de presedintele brazilian Jair Bolsonaro si de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care l-a invitat in Israel, relateaza AFP potrivit Agerpres. Scurta inregistrate…

- Fotbalistul George Tucudean, accidentat la un antrenament al formatiei CFR Cluj, a devenit indisponibil pentru meciurile primei reprezentative a Romaniei cu Suedia si Feroe din debutul preliminariilor EURO 2020 si a fost inlocuit in lot cu atacantul Andrei Ivan, informeaza, sambata seara, site-ul…

- Atacantul brazilian este anchetat in legatura cu prima pentru prelungirea contractului cu FC Barcelona si veniturile legate de celebrul sau transfer la Paris Saint-Germain in 2017. Neymar era rezident fiscal in Spania in 2017, anul plecarii sale la PSG pentru o indemnizatie de transfer record de 222…