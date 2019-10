Pompierii din cadrul Detasamentului Roman executa, luni, o misiune de cautare a unui barbat care s-ar fi inecat in raul Moldova, in localitatea Gheraesti, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Potrivit acesteia, pompierii au fost chemati la fata locului de politistii care au gasit, pe mal, o sacosa care ar apartine victimei. "Din primele informatii, barbatul a plecat duminica la cules de ghebe si nu s-a mai intors acasa, iar familia a anuntat politistii. Acestia l-au cautat pe barbat si au gasit sacosa cu ghebe pe malul raului, in dreptul unui vad de trecere,…