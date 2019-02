Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, spune, referitor la criticile aduse de Rusia referitoare la instalarea sistemelor balistice americane în România si Polonia, ca nu este vorba despre o amenințare directa la adresa tarii noastre, raspunsul

- Ambasadorul Americii la Bucuresti, Excelenta Sa Hans Klemm a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi ca Statele Unite si conducerea de la Washington sunt ingrijorate de evolutia conflictului de la Marea Neagra, dintre Ucraina si Rusia. Ambasadorul american…

- SUA au inceput pregatirile pentru a trimite o nava militara in Marea Neagra, pe fondul tensiunilor ridicate in regiune dupa ce Rusia a capturat pe 25 noiembrie trei nave militare ucrainene si i a retinut pe toti cei 24 de marinari aflati la bord, anunta CNN, scrie Romania TV. SUA se pregatesc sa trimita…

- Se incing spiritele la granița cu Romania. Statele Unite au decis sa trimita o nava militara in Marea Neagra in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, afirma surse militare americane citate de publicatia The...

- Ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Les, a declarat, marti, ca ”este foarte posibil” ca la urmatoarea sedinta CSAT, de pe 11 decembrie, sa prezinte o informare referitoare la incidentul dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov. „Am prezentat situatia din Ucraina. Acesta a fost subiectul pentru care am…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, audiat marti in comisia de resort din Senat despre problema aparuta intre Ucraina si Rusia, crede ca "diplomatia si dialogul politic nu si-au spus inca ultimul cuvant" in acest conflict si subliniaza ca Romania monitorizeaza foarte atent situatia. Potrivit ministrului…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a declarat, miercuri, ca securitatea in zona Marii Negre reprezinta o preocupare pentru intreaga Alianța NATO, nu doar pentru țarile din regiune. Leș a mai spus ca dupa Brexit, Marea Britanie va ramane in continuare un actor important in Europa, informeaza Mediafax.„Marea…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat vineri, in cadrul unei vizite la Baza Aeriana 57 Mihai Kogalniceanu, ca in regiune este "o situatie complexa de securitate'', pe fondul "atitudinii agresive din partea Federatiei Ruse prin intentia de militarizare a Marii Negre si prin cresterea efectivelor…