- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka va redeveni numarul unu mondial incepand de luni, desi a fost eliminata de americanca Serena Williams in sferturile de finala ale turneului de la Toronto (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,83 milioane dolari, informeaza site-ul WTA. Osaka profita de esecul…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Toronto, si o va detrona pe australianca Ashleigh Barty din fotoliul de lider al clasamentului mondial. Osaka a profitat de abandonul adversarei sale din turul secund,…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, liderul WTA, a fost eliminata, marti, in turul doi al turneului Rogers Cup, de americanca Sofia Kenin, numarul 29 mondial, potrivit news.ro.Kenin s-a impus cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-4, intr-o ora si 57 de minute. Americanca va juca in faza urmatoare…

- Simona Halep va urca in clasamentul WTA de pe locul 7 pe locul 4, dupa ce a ajuns pentru prima data in finala turneului de la Wimbledon, informeaza news.ro.Jucatoarea romana nu va castiga alta pozitie, daca se va impune in ultimul act, insa in acest caz s-ar apropia foarte mult de Karolina…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka simte ca a scapat de o greutate dupa ce a pierdut de curand pozitia de lider mondial in favoarea australiencei Ashleigh Barty, a marturisit sambata japoneza, cu doua zile inainte de startul turneului de la Wimbledon, scrie AFP. „Din punct de vedere mental, a fost mult…

- Simona Halep, locul 3 WTA, cap de serie numarul 3 si detinatoarea trofeului, a declarat dupa tragerea la sorti a tabloului feminind e simplu ca spera sa câstige câteva meciuri la editia din acest an, potrivit News.ro."Am jucat trei finale aici si cea din 2017 a fost dureros sa o…