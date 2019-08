Motociclist căutat în pădure, în zona Obârșia Motociclistul a anunțat la 112 ca a facut pana undeva in padure, fiind obosit și deshidratat. Zona aflandu-se la limita dintre județele Arad și Hunedoara, apelul acestuia catre 112 a fost preluat de cei de la dispeceratul hunedorean. Aceștia din urma au localizat apelul in zona localitații Obarșia, din comuna Petriș. “Au fost alocate forțe de intervenție de la Secția de Pompieri Barzava, doi pompieri cu un autoturism de teren, un echipaj SMURD, doi jandarmi cu un autoturism de teren, doi polițiști de la postul Petriș, doi angajați ai Ocolului Silvic cu un autoturism de teren, fiind solicitat sprijin… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 86 de ani din judetul Arad care a plecat in padure dupa uscaturi si nu a mai revenit a fost cautat, zeci de minute, in iarba de un metru, de politisti, jandarmi, salvamontisti si voluntari. Batranul a fost gasit cazut, deshidratat, dar fericit ca nu l-a prins noaptea in padure.

- Un batran de 86 de ani din județul Arad care a plecat in padure dupa uscaturi și nu a mai revenit a fost cautat, zeci de minute, in iarba de un metru, de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari. Batranul a fost gasit cazut, deshidratat, dar fericit ca nu l-a prins noaptea in padure, potrivit…

- Doua arme de vanatoare si munitia aferenta acestora, detinute ilegal, au fost ridicate de la resedinta unui barbat de 73 de ani, din Deva, banuit de politisti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj cinegetic, a informat vineri IPJ Hunedoara, potrivit Agerpres. Armele si munitia…

- Instabilitatea atmosferica și cantitațile de apa insemnate au produs scurgeri importante de pe versanți, inundații locale și creșteri de debite pe anumite rauri, afectand Capitala și 21 de localitați din județele Argeș, Arad, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov și Teleorman, anunța IGSU, potrivit Mediafax.In…

- In ultimele 24 de ore, instabilitatea atmosferica accentuata și cantitațile de apa insemnate au produs scurgeri importante de pe versanți, inundații locale și creșteri de debite pe anumite rauri. Efectele fenomenelor hidrometeorologice s-au facut simțite in 21 localitați din județele Argeș, Arad, Giurgiu,…

- Cei de la Salvați Copiii doneaza aparatura pentru secțiile de terapie intensiva neonatala din țara, unde au loc adevarate drame – prematuri care nu supraviețuiesc pentru ca nu s-a gasit pentru ei un incubator disponibil sau un ventilator. Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie…

- ARAD. In județul Arad zonele vizate sunt: Halmagiu, Varfurile, Savarșin, Petriș, Halmagel și Pleșcuța, in timp ce in județul Bihor, codul galben a fost emis pentru localitațile Nucet și Criștioru de Jos, iar in județul Hunedoara sunt vizate urmatoarele localitați: Vața de Jos, Dobra, Baia de Criș, Zam,…

- In data de 13.05.2019, in jurul orei 13:40, un barbat in varsta de 50 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, pe raza localitatii Santuhalm, in direcția Simeria catre Arad, la intrarea in sensul giratoriu, nu a pastrat o distanța corespunzatoare in mers fața de autoturismul…