Motivul pentru care persoanele vîrstnice trebuie să consume salată Cercetatorii au ajuns la o concluzie surprinzatoare: salata verde imbunatateste functiile cognitive la persoanele adulte, asa ca nu ne ramine decit sa o includem in meniu. Studiul, care a reunit 960 de subiecti cu virste cuprinse intre 58 si 99 de ani, a fost publicat in prestigioasa publicatie Neurology. Participantii au trebuit sa completeze un chestionar legat de alimentatia lor obisnuita. De a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Unele pasari ale paradisului au pene care sunt atat de inchise incat concureaza cu materialul creat de om care urmareste sa creeze cel mai intunecat material posibil. Cercetatorii de la Universitatea Harvard au masurat cat de negre sunt...

- Testarea nivelului de cafeina din sange poate fi o modalitate mai simpla de diagnosticare a bolii Parkinson, potrivit unui studiu publicat luna aceasta in revista medicala "The American Academy of Neurology", conform aan.com. Cercetatorii japonezi au constatat ca persoanele care sufera de Parkinson…

- In locuințele din intreaga lume, chiuvetele sunt prevazute cu o singura baterie, deși exista doua robinete, astfel incat apa calda și cea rece sa poata fi folosite in același timp. In schimb, britanicii nu au facut trecerea catre acest sistem de alimentare cu apa, pastrand instalațiile sanitare din…

- Cercetatorii din Pittsburgh au descoperit ca persoanele care beneficiaza de un mediu familial favorabil, rareori sufera de insomnie. Daca in familie apar probleme, se isca scandaluri, acest fapt afecteaza nu numai dispozitia, dar și somnul. Studiul a fost realizat cu implicarea unui grup de 1938 de…

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Studiul realizat in Marea Britanie scoate la iveala ca, numai in aceasta tara, noua milioane de oameni sufera de singuratate, cu efecte masive…

- Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate anterior cuprinzand in total peste 51.000 de subiecti de 50 de ani sau peste aceasta varsta care traiau in comunitati, nu in camine de batrani sau in alte institutii de ingrijire. Cercetatorii au descoperit ca nu exista…

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate…

- Sarbatorile de iarna ii vor face pe romani sa dea, in acest an, sume cuprinse intre 1.000 lei și 3.000 de lei. Banii vor fi alocați, preponderent, pe produse alimentare și nealimentare. Pentru cadouri romanii sunt dispuși sa dea in acest an, in medie, circa 100 de euro, dar sunt și persoane care și-au…

- Legumele cu frunze verzi incetinesc imbatrinirea creierului, contribuind la pastrarea memoriei și altor funcții cognitive. La aceasta concluzie au ajuns specialiștii americani de la Centrul Medical al Universitații Rush. Articolul de știința a fost publicat in jurnalul Neurology, se spune intr-un…

- Ascultatul colindelor timp indelungat poate afecta sanatatea mintala, avertizeaza un psiholog clinician din Statele Unite ale Americii, Linda Blair. Medicul atrage atenția ca melodiile Sarbatorilor de iarna pot deveni nocive, daca sunt ascultate “in bucla”, mai multe ore la rand. Cei mai afectați sunt…

- Chef Catalin Scarlatescu pleaca din țara de sarbatori. Indragitul jurat al emisiunii-concurs “Chefi la cuțite”, care a slabit de la inceputul anului in jur de 50 de kilograme, dupa ce medicii i-au descoperit probleme de sanatate , apoi ne-a marturisit ca a fost nevoit sa-și schimbe toata garderoba ,…

- 14 oameni au fost raniti in Melbourne, Australia. Un sofer a intrat intentionat cu un automobil 4x4 intr-o statie de tramvai. Politistii spun ca varianta accidentului este exclusa. Motivul atacului nu a fost inca stabilit si nici daca a fost un act de terorism.

- Una din 37 de victime ale unui glont de cauciuc tras de o arma neletala moare in urma ranilor, potrivit unor cercetatori americani, care cer sa se limiteze folosirea acestui tip de arma de catre fortele de ordine, relateaza AFP. Studiul, aparut marti in revista medicala britanica BMJ Open, analizeaza…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive. Rezultatul este unul inspaimantator: peste 70% dintre ele contineau…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Texas A&M University arata faptul ca exista o strategie pentru a evita tendința de a face cumparaturi exagerate de Sarbatori. Cercetatorii susțin ca oamenii care fac cumparaturile in mai multe tranșe au mai multe șanse sa fie cumpatați. Citește…

- Romania se numara printre tarile care exporta personal inalt calificat, care lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Din pacate, desi tara are nevoie de specialistii in formarea carora a investit, nu ii poate retine. Libera circulatie si posibilitatea obtinerii…

- Salata la punga poate accelera cresterea unor bacterii periculoase, facandu-le sa aiba efecte devastatoare asupra organismului uman, spune un nou studiu. Oamenii de stiinta de la Universitatea Leicester au descoperit ca mediul umed combinat cu nutrientii care se scurg din frunzele tocate creeaza…

- O echipa de oameni de știința aflata in cautarea unor indicii cu privire la longevitate și-a concentrat cercetarile in zona a noua sate indepartate din regiunea Cilento din sudul Italiei unde sute de locuitori au peste 90 de ani.Studiul s-a concentrat pe 29 dintre aceștia, participanții…

- Consiliul Județean Ilfov, in lupta cu inerția La sfarșitul lunii noiembrie, la Centrul de cercetare ELI-NP, a avut loc o conferința de presa a Asociației Magurele Science Park (MSP), in care au fost prezentate stadiul in care se afla acest proiect, dar și problemele cu care se confrunta inițiatorii…

- CHIȘINAU, 6 dec — Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a anunțat ca cel puțin 15 mii de fete cu vârsta de 10 ani din Republica Moldova vor fi vaccinate opțional cu vaccinul cvadrivalent Gardasil. Pe 5 decembrie a fost lansata campania de vaccinare împotriva…

- Reduce nivelul de colesterol rau Printre beneficiile principale ale lintei se numara normalizarea profilului lipidic, prin scaderea colesterolului din sange si a trigliceridelor. Reduce riscul de infarct si de accident vascular cerebral, mentinand arterele „curate". Iți da energie…

- Mai multe cutremure devastatoare ar putea avea loc anul viitor din cauza încetinirii rotatiei Pamântului, afirma specialisti în fizica pamântului. Specialistii sustin ca în 2018 ar putea avea loc aproximativ 20 de cutremure puternice, cele mai intense având…

- Oamenii de stiinta au observat ca unii adepti sectei Amish traiesc mult mai mult. Media de varsta a membrilor sectei Berne Amish din Statele Unite este cu 10 ani mai mare decat la ceilalti oameni. Cercetatorii au observat ca multi dintre adeptii acestei secte sunt mai sanatosi…

- Cercetatorii de la Universitatea Stanford și Institutul Național pentru Sanatate (NIH) au descoperit ca o molecula, numita CD22, poate servi drept ținta suficient de puternica pentru celulele ucigașe ale leucemiei acute limfoblastice, un tip de cancer frecvent intalnit la copii, se arata in studiul…

- Acum mai bine de 3 miliarde de ani Luna ar fi avut o atmosfera mai densa decat cea actuala de pe planeta Marte. Generata de activitatea vulcanica intensa din acea perioada, studiul acestui fenomen ar putea da indicatii pretioase despre formarea si evolutia sistemului nostru Solar. …

- Surprinzator, explicația n-are treaba cu cofeina. Daca iți vine sa fugi la baie imediat ce-ți termini cafeaua (sau chiar in timp ce-o bei), afla ca nu ești singur. Studiul asta, publicat in jurnalul de gastroenterologie „Gut”, a studiat tranzitul intestinal a 99 de subiecți cu varste cuprinse intre…

- “Usturoiul contine compusi sulfurati, dintre care alicina este cea mai activa substanta. Acesti compusi sunt cunoscuti de foarte multa vreme pentru efectele lor terapeutice: scaderea tensiunii arteriale, scaderea colesterolului rau, efect antimicrobian, combaterea micozelor cutanate, prevenirea racelilor,…

- Tinerii sub 25 de ani nu mai pot sa cumpere kiwi de la un supermarket din Manchester. Conducerea magazinului a luat aceasta decizie, dupa ce Harry Styles, fost membru al trupei One Direction, a alunecat pe un astfel de fruct, noteaza The Telegraph. O inregistrare aparuta pe rețelele de socializare arata…

- Totuși, potrivit unui studiul al acestui produs, realizat de catre oamenii de știința de la Universitatea Leicester, salata la punga ofera mediul umed combinat cu nutrienții care se scurg din frunzele tocate. Aceștia creeaza mediul perfect pentru inmulțirea bacteriilor precum Salmonella și E.Coli,…

- Un studiu la nivel internațional condus de o echipa de cercetatori din Australia a identificat peste o suta de factori de risc genetici ce ar putea explica de ce unele persoane sufera de astm, rinita alergica sezoniera numita și febra fanului și eczeme. Cercetarea este consemnata ca fiind prima…

- In pofida unei scaderi a numarului fumatorilor in ultimii ani in Statele Unite, fumatul ramane principala cauza de mortalitate ce poate fi evitata in aceasta țara și afecteaza mai ales persoanele sarace și minoritațile, potrivit unui articol publicat luni in Internal Medicine, un buletin editat de…

- Se stie ca vitamina D joaca un rol benefic in stimularea sanatatii oaselor si a creierului, insa noi dovezi stiintifice sugereaza ca aceasta ofera protectie suplimentara intregului organism impotriva instalarii racelilor de sezon si a gripei, potrivit unei revizuiri stiintifice a 25 de studii realizate…

- Studiul, realizat de Facultatea de Medicina a Universitatii din New York, a analizat 416 editii ale revistelor Cosmopolitan, People Magazine si US Weekly, in intervalul 2010-2014. Cercetatorii au constatat ca doar in cazul a doua dintre cele 240 de celebritati mentionate se precizeaza ca au urmat tratamente…

- Aproape jumatate dintre vertebratele amenintate cu disparitia la nivel global traiesc pe insule, acest lucru permitand o mai buna gestionare a speciilor invazive aflate la originea eventualei extinctii a acestora, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista ''Science Advances'', citat joi de…

- Pastele sunt inamicul tuturor celor care vor sa slabeasca. O echipa de cercetatori din Italia vine cu o veste buna: inima are de câstigat daca din când în când strecuram câte o portie de paste într-o dieta echilibrata. Nu va grabiti sa cautati retete…

- Soarecele a fost pozat, luni, intr-un salon, de catre o femeie care a venit cu o prietena insarcinata, internata la Maternitatea “Odobescu” a Spitalului Municipal Timisoara. “As dori sa se faca publica povestea spitalului de ginecologie Odobescu. Ieri, 23.10.2017, am fost cu prietena mea…

- Oamenii constientizeaza atunci cand mor. Cercetatorii susțin ca persoanele stiu ca au decedat deoarece constienta lor continua sa lucreze chiar si dupa ce corpul nu mai prezinta semne de viata. Afirmatiile au fost facute de dr. Sam Parnia, din cadrul NYU Langone School of Medicine din New York. Conform…

- Una dintre cele mai intalnite fobii ale oamenilor este frica de șerpi și cea de paianjeni. Cercetatorii germani au descoperit motivul existenței acestei fobii. Teoretic, in țarile cu economii avansate, indeosebi in cele vest europene, majoritatea oamenilor nu au intalnit niciodata vreun paianjen veninos…

- Ai ochii caprui? Multe studii recente au aratat numeroase lucruri interesante despre persoanele cu astfel de ochi. 1. Persoanele cu ochi caprui sunt persoane de incredere Se crede ca acestea au o putere ciudata, care ii ajuta sa castige increderea altora. …